Chefbauer mit Chirurgenstahl Statt im Arztkittel geht Thomas Runge mit Bauhelm ans Werk und leitet millionenschwere Projekte am Uniklinikum.

Auf diesen Moment hat Dr. Thomas Runge gewartet: Die Brücke schwebt über zwei Gebäudedächern und wird sie gleich miteinander verbinden. © Sven Ellger

So blau war der Himmel gar nicht versprochen. Doch wenn Engel reisen, stimmt das Wetter. Thomas Runge steht auf dem künftigen Herzstück des Uniklinikums, unter ihm viele Meter Baugerüst. Der Ingenieur schaut hinunter in die Häuserschlucht. Dort liegt sein Engel und rührt sich nicht.

Seit dreieinhalb Jahren leitet der 63-Jährige den Bau des Chirurgischen Zentrums, ein fünfstöckiger Gebäudekomplex, den ab heute eine Brücke mit dem Nachbarhaus verbinden soll. Auf dessen Dach landen die Rettungshubschrauber. Bisher geht es von dort per Fahrstuhl in den zentralen Operationstrakt. Diese Einrichtung ist jedoch hoffnungslos überlastet.

Deshalb braucht die Klinik dringend eine neue Notaufnahme mit direktem Anschluss an OP-Räume und Intensivstation. Und es muss entsprechend eine Verbindung zwischen Landeplatz und den neuen Behandlungsräumen geben. Das rund 13 Meter lange Brückenelement wartet vor der Baustelle auf einem Tieflader darauf, an Gurten befestigt und vom Kran in die Luft gehoben zu werden.

Freistaat und Uniklinikum investieren mehr als 100 Millionen Euro in Bau und Ausstattung des neuen Zentrums. Patienten werden es ab 2018 unter der Bezeichnung Haus 32 finden. Noch ist nur ein Rohbau zu sehen. Thomas Runge sieht viel mehr. Unterwegs hinauf aufs Dach ist der Leiter des Bauherren-Teams hier und da in hohle Türöffnungen eingebogen. „Das hier ist zum Beispiel ein OP-Raum“, erklärt er dabei. Unter seinen Füßen knirscht Zementstaub.

Die Größe sei ganz klassisch: 42 Quadratmeter. Warum? Erfahrungswerte. „Man weiß ja, was in einen solchen Raum alles rein und sich bewegen muss.“ Insgesamt 17 Operationssäle entstehen. Dieser nun gerade sei ein besonderer, fährt Thomas Runge fort und zeigt auf die dicken Betonwände. Eigentlich ziehen Bauarbeiter sonst zwischen den tragenden Elementen nur Trockenbauwände ein. Das macht die Raumplanung flexibler. Hier aber ist zentimeterdicker Schutz gefragt. Denn in diesem OP-Saal werden Experten Tumore ganz gezielt bestrahlen, statt sie operativ zu entfernen.

100 Millionen Fortschritt

Verständlicher könnte wohl auch ein Arzt Laien kaum erklären, welchen medizinischen Anforderungen ein solches Gebäude mit all seiner Innenausstattung genügen muss. Über die Jahre ist Thomas Runge ein echter Fachmann dafür geworden. Bevor er 2013 begann, das Chirurgische Zentrum zu planen, war er am Bau der Augenklinik, des Diagnostisch-Internistisch-Neurologischen Zentrums und des Onkologischen Zentrums am Uniklinikum beteiligt.

Der gebürtige Dresdner studierte an der TU Bauingenieurwesen, promovierte und plante ab Anfang der 80er-Jahre volkseigene Großbetriebe der DDR. „Als ich kurz vor der Wende in Lubmin am Kernkraftwerk baute, wurde mir klar: Das ist mein letztes Projekt dieser Art.“ Nach der Wiedervereinigung machte sich Thomas Runge mit einem eigenen Ingenieurbüro selbstständig. Zunächst realisierte der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement im Auftrag des Freistaates alle Neubauten und Sanierungen des Uniklinikums Dresden.

Runge bekam Aufträge und machte sich einen Namen als Fachmann für komplexe medizinische Bauprojekte. Als das Uniklinikum schließlich die Federführung über seine eigenen Bauvorhaben übertragen bekam, brauchte die Verwaltung einen Mann wie ihn – einen klinikinternen Bauleiter. Seitdem ist Thomas Runge Chef eines Teams aus insgesamt sechs Ingenieuren und Architekten. Mit der Konzipierung des Chirurgischen Zentrums wurde zusätzlich ein Münchner Architekten- und Ingenieurbüro beauftragt.

Operationsräume, Ambulanzen, Intensiv- und Pflegestationen entstehen nicht nur am Reißbrett, oder wie heute üblich, am Computer. Dafür müssen viele Menschen miteinander im Gespräch sein. Zuerst erhalten Thomas Runge und sein Team einen Arbeitsauftrag, das bedeutet, die Klinikleitung erklärt, was sie gebaut haben will und wie viel Geld zur Verfügung steht. In diesem Fall 94 Millionen für den Bau und 19 Millionen Euro für medizinische Großgeräte.

Ist das realistisch, entsteht ein Entwurf, den Ingenieure, Architekten, Mediziner und Pflegepersonal prüfen. „Es kann passieren, dass zum Beispiel das Pflegepersonal einwendet: Das geht so nicht, so können wir in der Praxis nicht arbeiten“, sagt Thomas Runge. Dann seien neue Lösungen gefragt. Beispielsweise musste eine Sterilisierungsanlage nachträglich vorgesehen werden, weil die, die es im Nachbarhaus schon gibt, nicht für den neuen Komplex praktikabel ist.

Gut, wenn die Finanzen stimmen. „Wir konnten Geld sparen, weil wir beispielsweise sehr früh mit unseren Ausschreibungen an den Markt gegangen sind“, sagt Thomas Runge. Zu Jahresbeginn seien die Auftragsbücher vieler Firmen noch nicht voll und deshalb ihre Leistungen nicht so teuer. Das Polster kam einer Investition in die Zukunft zugute: einem Rohbau für zusätzliche Pflegeräume. Ihn bei Bedarf später auszubauen, macht vieles einfacher und preiswerter. Ist die Brücke erst installiert, geht es an den Innenausbau. Vor Wintereinbruch müssen Fenster und Türen eingebaut sein.

Schwebende Tonnen

Thomas Runge harrt nun seit gut einer Stunde auf dem Dach aus und beobachtet das Treiben rund um das Brückenelement. Die Mitarbeiter der beauftragten Baufirma befestigen Manschetten und Tragegurte, in die Eisenketten des Kranes eingehängt werden können. Immer wieder prüfen sie die Stabilität. Nicht auszudenken, wenn sich die tonnenschwere Konstruktion selbstständig machen würde.

Und endlich – der Engel geht auf Reisen. Sanft schaukelnd schwebt die Brücke in den Himmel, über Thomas Runges gelben Bauhelm hinweg. Der Kranführer bewegt sie in die richtige Position und lässt das massive Teil sanft auf seinen Dachhalterungen nieder. Auch ein Bauleiter erlebt das nicht alle Tage. Thomas Runge zückt sein Handy. Ein Erinnerungsfoto muss sein.

