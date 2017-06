Chefarzt gibt Einblick in faszinierendes Fachgebiet Seit Mai leitet Dr. Jens-Peter Sieber die Klinik für Plastische Chirurgie am Klinikum Pirna. Jetzt stellt er seine Arbeit vor.

Jens-Peter Sieber leitet die Klinik für Plastische Chirurgie am Klinikum Pirna. Am Mittwoch gibt er Einblick in sein Arbeitsgebiet. © Klinik

Jeder Mensch hat ein eigenes Schönheitsempfinden. Um diesem gerecht zu werden, werden unterschiedliche Wege beschritten, für einige gehört dazu auch der Weg in die Klinik. Im Helios-Klinikum Pirna wenden sich Patienten, die mit ihrem Äußeren unzufrieden sind, an Dr. Jens-Peter Sieber, Chefarzt der Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie sowie Handchirurgie.

„Für viele Menschen ist das Leid, das ein Patient verspürt, wenn er schwer krank ist, nachvollziehbar. Auch Menschen, die mit ihrem Äußeren – zum Beispiel nach einem Unfall oder schwerer Krankheit – unzufrieden sind, können leiden. Wir helfen diesen Patienten“, sagt der Mediziner. Die Pirnaer Klinik besitzt eine der wenigen Abteilungen dieses speziellen Fachgebietes in Sachsen und bietet fast das gesamte Behandlungsspektrum der Plastischen Chirurgie an, teilt die Klinikleitung mit. So kümmert sich das Team zum Beispiel um Patienten nach Tumoroperationen an der Brust oder Patienten mit behindernden Hautlappen nach großer Gewichtsabnahme. Aber auch die Behandlung akuter Verletzungen und deren Folgen, sei es nach Unfällen, Verbrennungen oder Hundebissen, gehört zum Spektrum der Klinik.

Chefarzt Jens-Peter Sieber leitet die Klinik für Plastische Chirurgie seit Mai. Am Mittwoch, dem 14. Juni, stellt er sein Fachgebiet Interessierten öffentlich vor. Auf der Informationsveranstaltung „Faszination Plastische Chirurgie“ beantwortet er auch Fragen zu Indikationen und Operationstechniken. Die Veranstaltung ist kostenfrei und findet ab 16.30 Uhr in den Konferenzräumen des Klinikums, Struppener Straße 13, statt. (SZ)

