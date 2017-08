Chefärztinwechsel an der Frauenklinik Am Elblandklinikum Radebeul tritt Kerstin Winkler ihren Dienst an, eine Expertin für Krebserkrankungen.

Übergabe der Abteilung: Barbara Richter (links) geht in den Ruhestand. Ihren Posten als Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde übernimmt Kerstin Winkler. © André Wirsig

Ins Mikrofon spricht Kerstin Winkler nicht besonders gerne. Bei ihrer offiziellen Vorstellung im Elblandklinikum in dieser Woche macht sie aber eine Ausnahme. Immerhin sind viele Leute aus dem Krankenhaus gekommen, um die „Neue“ zu sehen. Die gebürtige Leipzigerin übernimmt als Chefärztin die Leitung der Klinik für Frauenheilkunde.

1980 begann Winkler in jungen Jahren ihr Medizinstudium – so viel verrät die Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe zu ihrem Alter. Von 1993 bis 2009 war sie in verschiedenen Positionen tätig, unter anderem als Stationsärztin im Krankenhaus Zwenkau und im Krankenhaus Schkeuditz. Danach wechselte sie nach Weißenfels als Oberärztin der Klinik für Gynäkologie. Außerdem hat sie drei Jahre lang als Chefärztin im Klinikum in Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern gearbeitet und zuletzt am Klinikum in Schkeuditz.

Nun der Neuanfang in Radebeul. „Meine zwei Kinder sind erwachsen, die Ehe ist geschieden“, erzählt Winkler offen. Einem Umzug in die Lößnitzstadt stand aus familiärer Sicht also nichts im Wege. „Seit einer Woche bin ich Neuradebeulerin“, sagt die Ärztin. Die Umgebung gefalle ihr schon jetzt sehr gut.

Die Frau mit den blonden schulterlangen Haaren ist Expertin im Bereich der gynäkologischen Onkologie, etwa für Brustkrebs, Gebärmutterhalskrebs und Eierstockkrebs. Ihre Leidenschaft sei die Laparoskopie, sagt Winkler bei ihrer Begrüßung. Das sind Bauchspiegelungen, bei denen durch einen kleinen Schnitt in der Bauchdecke eine Kamera in den Bauchraum eingeführt wird. Die neue Chefärztin ist Mitglied in mehreren Fachgesellschaften und diversen Arbeitsgruppen für gynäkologische Endoskopie und Urogynäkologie.

Philipp von Breitenbach, ärztlicher Direktor, freut sich über den Neuzugang. „Mit der Berufung von Frau Dr. Winkler konnte das Elblandklinikum Radebeul eine kompetente Medizinerin gewinnen, um die Klinik nahtlos weiterzuführen“, sagt er. Denn die neue Medizinerin übernimmt den Posten von Barbara Richter, die sich nach 43 Jahren als Ärztin in den Ruhestand verabschiedet. 2003 kam sie von der Uniklinik Dresden ins Radebeuler Krankenhaus, übernahm hier die Leitung der Frauenklinik. Ihrem Engagement verdankt die Klinik die Erstzertifizierung als ein Standort des Regionalen Brustzentrums Dresden, welches in Kooperation mit der Dresdner Uniklinik, dem Krankenhaus St. Josephstift und dem Diakonissenkrankenhaus im Jahr 2004 etabliert wurde und auch heute weiterbesteht.

Das Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Versorgung von Patientinnen mit Brustkrebs für die Region Dresden zu sichern. Barbara Richter baute dafür eine onkologische Tagesklinik auf und nahm mit ihrem Team an Studien des Zentrums teil.

Ihre Mannschaft ist es auch, dem die Ärztin bei ihrer Verabschiedung besonders dankt. Ebenso den niedergelassenen Frauenärzten, mit denen sie immer gut zusammengearbeitet habe. Auch die Ausbildung von jungen Assistenten lag ihr immer sehr am Herzen. „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, so Richter zum Abschied.

