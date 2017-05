Chefärztin mit Hang zum Eis Dr. Ulrike Wetzel ist neu am Kreiskrankenhaus Weißwasser. In ihrer Abteilung hat sie auch junge Ärzte im Blick.

Die neue Chefärztin für Kinder- und Jugendmedizin: Dr. Ulrike Wetzel arbeitet in ihrer Abteilung seit April mit vier Assistenten. Für ihre Arbeit am Kreiskrankenhaus Weißwasser hat sie sich einiges vorgenommen. © Joachim Rehle

Hauptsache gesund. Die Zwillinge, die in dieser Nacht Anfang April im Kreiskrankenhaus Weißwasser auf die Welt kommen, halten alle auf Trab. Auch Dr. Ulrike Wetzel (55). Es ist ihr erster Dienst als neue Chefärztin der Abteilung Kinder- und Jugendmedizin. Und einer, der es in sich hat. Aber Frau Doktor – kurze Haare, Brille, sportlich – hat Power. Mit klaren Sätzen und einem gewinnenden Lachen verbreitet sie genau die Zuversicht, die Patienten so dringend brauchen, ganz gleich, ob sie noch ganz klein oder längst erwachsen sind. Ihre Arbeit hat Vorrang. Dr. Wetzel zuckt mit den Schultern, und die Geste wirkt fast wie eine Entschuldigung dafür, dass sie sich für Weißwasser bisher noch keine Zeit nehmen konnte. Ganz unbekannt ist ihr die Stadt aber nicht. Als Leiterin des Perinatalzentrums am Carl-Thiem-Klinikum holte sie hin und wieder Kinder nach Cottbus, die einer speziellen ärztlichen Behandlung bedurften. Vorerst wollen sie und ihr Mann in Brandenburg wohnen bleiben. „Wir haben uns dazu entschlossen, dass ich der Pendler bin.“ Um die Hin- und Herfahrerei zu erleichtern, kommt irgendwann vielleicht eine Zweitwohnung in Weißwasser hinzu.

Ärztin wollte sie schon immer werden. Ein Traumberuf. Schon in der Schule arbeitet sie darauf hin. Im letzten Jahr an der Erweiterten Oberschule belegt die gebürtige Dresdnerin Tschechisch, weil da schon klar ist, dass sie im Nachbarland studieren wird. Sie landet im mährischen Olmütz (Olomouc), lernt die Fremdsprache und macht ihren Abschluss. Anschließend setzt sie an der Luther-Universität den Facharzt obendrauf. Sie lernt Professor Joachim Oppermann kennen, der sie 1995 nach Cottbus holt. Bis 2003 arbeitet sie als Stationsärztin am Aufbau der Abteilung Kinderintensivmedizin mit, und wird 2003 Oberärztin und Leiterin des Perinatalzentrums. Weißwasser habe sie gereizt“, sagt sie selbst. Die Position als Chefärztin fehlte in ihrem bisherigen Lebenslauf. Allerdings sei die Aussicht auf einen Chefposten nicht das ausschlaggebende Moment gewesen. In Weißwasser könne sie sich, anders als bisher, wieder dem ganzen Spektrum der Kinder- und Jugendmedizin widmen. Vier Assistenten in Ausbildung unterstützen sie dabei. Am Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) teilt sie sich die Sprechstunden mit der Kinderärztin Roswitha Spallek, die seit Jahresbeginn Dr. Mathias Genné ersetzt.

Die Spezialisierung Wetzels auf Pneumologie (Lungenheilkunde) und Allergologie bei Kindern und Jugendlichen kommt nun auch den Patienten am Kreiskrankenhaus zugute. Als Zukunftsperspektive hat sie sich vorgenommen, jungen Ärztinnen und Ärzten eine Perspektive zu bieten. „Unsere Chance ist die Ausbildung. So können wir vielleicht Fachärzte in der Region halten.“ Als Handhabe sieht sie dabei die Spezialisierung. Eine Reihe von Kliniken in der Umgebung – Hoyerswerda etwa oder Zittau – konzentriert sich bei der Kinder- und Jugendmedizin auf Herzerkrankungen. „In Weißwasser könnte es die Gastroenterologie sein“, blickt sie voraus. Das Spezialgebiet der Inneren Medizin befasst sich mit Erkrankungen des Magen-DarmTrakts. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Zukunftsmusik eben.

In ihrer Freizeit nimmt sie gern ein Buch zur Hand, geht ins Theater oder tanzen. Eine besondere Vorliebe gilt dem Sport. „Dynamik, Rhythmik und Power liegen mir.“ Die private Ulrike Wetzel findet ihr zweites Zuhause auch im Fitnessstudio bei Zumba oder Steppaerobic. Im Winter fährt sie Ski, vor allem alpin, macht aber auch Langlauf. Vor ein paar Jahren entdeckte sie das Surfen für sich und betreibt den Sport inzwischen mit einiger Ernsthaftigkeit auf dem Senftenberger See. Auch ihre Entscheidung für Weißwasser hat mit Sport zu tun. In ihrer Jugend betrieb sie den Eiskunstlauf als Leistungssport. „Die Eisarena hat mich schon gelockt.“ Ob sie dazu kommt, die alte Leidenschaft wiederzubeleben?

Dann entschuldigt sich Dr. Ulrike Wetzel. Wieder eine anstrengende Nacht. Wieder Zwillinge. Aber dieses Mal gleich doppelt. Zwei Jungen und zwei Mädchen – in einer Nacht. Wenn es so weitergeht, ist Weißwassers Nachwuchs gesichert.

zur Startseite