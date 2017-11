Chef in Dresdens größtem Polizeirevier André Marschke ist seit 27 Jahren in Dresden Polizist. Der Oberrat hat noch einiges vor.

Polizeioberrat André Marschke leitet seit November das Polizeirevier Mitte. © Sven Ellger

Dresdens größtes Polizeirevier hat wieder einen neuen Chef. Der heißt André Marschke, ist Polizeioberrat und 48 Jahre alt. Marschke übernimmt das Amt von Klaus-Jörg Leipnitz, der bereits im Sommer seinen Ruhestand angetreten hat. 1990 hat Marschke seinen Dienst als Auge des Gesetzes bei der Dresdner Verkehrspolizei angetreten. Seit November ist er nun offiziell verantwortlich für 189 Männer und Frauen in Uniform – und natürlich für die Sicherheit in der Innenstadt.

Aktuell zählt die Bewältigung des Weihnachtsmarkt-Tourismus zu den größten Herausforderungen des Polizisten. Doch auch sonst will der Oberrat einiges bewegen. An diesem Freitag stellt er im Rathaus ein neues Konzept vor, wie Polizei und Ordnungsamt besser zusammenarbeiten sollen. Beamte des Reviers Mitte werden gemeinsam mit Mitarbeitern des Gemeindlichen Vollzugsdienstes in der Innenstadt auf Streife gehen. Durch „verschiedene Zuständigkeiten an einem Ort“ ließen sich viele Probleme sofort klären, sagt Marschke. Ziel sei es darüber hinaus, die sichtbare Präsenz von Ordnungshütern in den Straßen zu erhöhen.

André Marschke kennt das Geschäft in dem Innenstadtrevier. Ab Oktober vergangenen Jahres war er dort schon als Leiter des Streifendienstes der zweite Mann nach Leipnitz. Ein Dauerbrenner sind die regelmäßigen Kontrollen am Wiener Platz und in der Prager Straße, wo die Uniformierten bereits seit einigen Jahren mit Großeinsätzen versuchen, den Handel mit Betäubungsmitteln und Ladendiebstähle zurückzudrängen. Der Wiener Platz sei das Tor Dresdens, so der 48-Jährige.

Sein Revier ist zuständig für rund 136 000 Menschen auf 25 Quadratkilometern. Das Gebiet reicht von der Altstadt über die Johannstadt und Striesen bis Tolkewitz und Dobritz. Anders als in den anderen drei Dresdner Polizeidienststellen, schlagen in der Schießgasse Menschen mit allen möglichen Problemen und Anzeigen auf. Polizeisprecher Marko Laske berichtet, dass dort schon Touristen vorbeigekommen sind, um einen drei Jahre zurückliegenden Fahrraddiebstahl in deren Heimat anzuzeigen.

Die zahlreichen Großveranstaltungen, Demonstrationen und nicht zuletzt der Landtag erweitern die Aufgaben des Innenstadtreviers der Landeshauptstadt. Marschke wird daher auch Großeinsätze und spezielle Einsätze führen, wie erst kürzlich zum Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Hinzu kommt der Verkehr. Am Pirnaischen Platz und entlang der St. Petersburger Straße reihen sich einige Dresdner Unfallschwerpunkte aneinander. Marschke, der jahrelange Erfahrung als Verkehrspolizist hat, kündigt an, bewährte Einsätze wie die Radler-Kontrollen am Schillerplatz fortzusetzen.

Privates verrät der Polizist nicht gerne. Er wohnt im Landkreis Meißen. An guten Tagen schaffe er es in einer halben Stunde mit dem Auto zum Dienst, sagt er. Marschke ist verheiratet, hat Familie und ist in seiner Freizeit gerne mit dem Hund oder dem Rad unterwegs. Dresden kennt er als Polizist aus dem Effeff. Von Studium, Lehrgängen und einer zweijährigen Abordnung als Leiter des Referats Einsatz der Direktion Zwickau abgesehen, war Marschke immer in Dresden eingesetzt. Das Revier Mitte soll für jeden da sein, der ein Problem hat. „Und am besten ohne lange Wartezeiten.“ Daran muss er aber noch arbeiten.

