Chef für Finanzamt steht fest Der Leiter des neuen Groß-Finanzamtes in Pirna wird nach Bestätigung durch die Sächsische Staatskanzlei bekanntgegeben.

Der Leiter des neuen Groß-Finanzamtes steht fest. © Kristin Richter

Dippoldiswalde/Pirna. Für das neue Groß-Finanzamt in Pirna mit knapp 300 Beschäftigten ist eine wichtige Personalentscheidung gefallen. Wie Johann Gierl, Präsident des Landesamtes für Steuern und Finanzen, zur Sächsischen Zeitung sagte, steht jetzt fest, wer die Behörde leiten wird. Bekanntgegeben wird der Name aber erst, wenn die letzte Etappe des Bewerbungsverfahrens abgeschlossen ist und die Sächsische Staatskanzlei die Personalie bestätigt hat. Das neue Groß-Finanzamt entsteht aus der Zusammenlegung der beiden Finanzämter Pirna und Freital und wird am 1. Dezember seine Arbeit offiziell aufnehmen. Derzeit wird das Pirnaer Finanzamt von Eike Taesler geleitet, die Schwesterbehörde in Freital von Stephan Flecken. Beide Finanzamts-Chefs haben schon im Vorfeld der Fusion miteinander Kontakt aufgenommen und sich über die Amtskultur in den jeweiligen Häusern ausgetauscht, hieß es diese Woche bei der Übergabe des Neubaus an die Finanzverwaltung. Nun wolle man sich auf der Leitungsebene dafür einsetzen, dass beide Ämter gut zusammenwachsen. (SZ/dsz)

