Nachruf Chef der Papierfabrik ist tot Ulrich Spiegel war privat und beruflich sehr engagiert, auch für Königstein. Vor wenigen Tagen verstarb er überraschend.

Ulrich Spiegel etablierte als Werksleiter die Papierfabrik Königstein als wichtigen Arbeitgeber in der Region. © Matthias Rietschel

Ulrich Spiegel, Werksleiter der Papierfabrik Louisenthal GmbH in Königstein, verstarb unerwartet am 22. Januar. Er wurde 63 Jahre alt. Der gebürtige Ulmer war seit über zwanzig Jahren in der Papierfabrik beschäftigt und setzte sich stets für die Modernisierung des Werks ein. Bevor er nach Königstein kam, studierte Ulrich Spiegel Ingenieurwissenschaften mit der Fachrichtung Papiererzeugung. 1994 begann er, für die Papierfabrik Königstein zu arbeiten. Bereits zwei Jahre später wurde er Werksleiter für Produktion und Qualitätssicherung. 2002 übernahm er die Aufgabe für das gesamte Werk in Königstein. Dank seiner Initiative konnte 2009 eine neue Produktionshalle mit einer modernen Rundsiebpapiermaschine eingeweiht werden. „Es ist auch sein Verdienst, dass Königstein heute als eine der modernsten und leistungsstärksten Produktionsstätten zur Herstellung von Banknoten- und Sicherheitspapier weltweit gilt“, sagt Dr. Wolfram Seidemann, CEO der G+D Currency Technology GmbH und Vorsitzender der Geschäftsführung von Louisenthal.

In diesem Jahr wollte Ulrich Spiegel seinen Ruhestand antreten. Ihm sollte René Steiger nachfolgen. Dieser übernahm den Posten als Werksleiter nun vorzeitig. Privat engagierte sich Ulrich Spiegel seit 2000 im Lions Club Sebnitz. Dort schätzte man ihn für seine frohe und gesellige Art, sagt Hans-Friedrich Jansen, Pressesprecher des Clubs. An Clubabenden war es ihm gelegen, durch das Programm über den religiösen Tellerrand zu schauen. Auch an den Motorradausfahrten des Clubs nahm er gern teil. Zu Weihnachtsfeiern unterhielt er mit der Trompete. Ulrich Spiegel hinterlässt eine Frau, zwei erwachsene Töchter und eine Enkeltochter.

