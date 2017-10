Chef der Kleinbahner gestorben Andreas Lässig hinterlässt nicht nur in seiner Familie eine Lücke. Auch den Eisenbahnfreunden wird er fehlen. Sie müssen sich erst einmal neu sortieren.

Andreas Lässig, Vorsitzender des Vereins der Waldheimer Eisenbahnfreunde, ist im Alter von 58 Jahren gestorben. © DA-Archiv

Seine Wegbegleiter haben von Andreas Lässigs schwerer Krankheit gewusst. Trotzdem kam sein Tod vor wenigen Tagen für die meisten eher überraschend. Andreas Lässig, Vorsitzender des Vereins Waldheimer Eisenbahnfreunde, ist im Alter von 58 Jahren verstorben.

Seit vielen Jahren hatte sich der Waldheimer für die Kleinbahn engagiert und mit etwa einem Dutzend Eisenbahnenthusiasten für einen Traum gearbeitet: Die Belebung des Streckenabschnitts zwischen dem Waldheimer Güterbahnhof und Kriebstein. Irgendwann sollte das in Erfüllung gehen. „Damit würde Großes für den Tourismus in der Region gelingen“, ist Andreas Riethig überzeugt. Riethig hat das Eisenbahnmuseum im ehemaligen Bahnhof in Klosterbuch aufgebaut. Dabei haben ihn die Waldheimer Kleinbahner mit Rat und Tat – etwa beim Verlegen eines Gleisstückes auf dem Freigelände – unterstützt. Riethig schwärmt weiter von der Vision, die ihn mit Lässig und anderen Eisenbahnfreunden verband und noch verbindet: „Wenn die Wiederaufnahme des Schienenverkehrs gelänge, könnten die Bahnreisenden in Waldheim aus der ,großen Bahn‘ in die kleine umsteigen, nach Kriebstein fahren und wären dann schon fast an der Burg oder der Talsperre.“

Als mittel- oder gar kurzfristiges Ziel sieht Hans-Rainer Fischer, zweiter Vorsitzender der Waldheimer Eisenbahnfreunde, das allerdings nicht. „Es gibt nach wie vor einige Dinge zu klären.“ Wie es weitergeht, müssten die Mitglieder mitentscheiden. Zu ersten Überlegungen wollen sie sich in absehbarer Zeit zusammensetzen.

Fest steht schon jetzt, Andreas Lässig wird überall fehlen. Anfänglich hat er noch tatkräftig mit angepackt. Zuletzt konnte er das aus gesundheitlichen Gründen zwar nicht mehr. Doch er kümmerte sich beinahe vollzeitjobmäßig um tausend wichtige Dinge: die Öffentlichkeitsarbeit auf der Internet- und Facebook-Seite, er verhandelte mit Behörden und beantragte Fördergeld für den Aufbau des Vereinssitzes in Unterrauschenthal. Dort konnte zuletzt ein Parkplatz angelegt werden.

Im Frühjahr konnten die Kleinbahner dann zum ersten Vereinsfest dorthin einladen. Da war Lässig noch dabei. Ansonsten managte er alles von Zuhause aus, die Wohnung konnte er kaum noch verlassen. Seine Mitstreiter sind des Lobes voll über seinen Fleiß und den Mut, für den Verein zu kämpfen. Jahrelang musste er sich auch gerichtlich mit Vertretern des Vorgängervereins auseinandersetzen. Und die Querelen sind, wie Fischer sagte, immer noch nicht zu den Akten gelegt. „Er hat für den Verein wirklich Großartiges geleistet“, sagt der stellvertretende Vorsitzende. Hans-Rainer Fischer wünscht sich, dass der Verein im Sinne von Andreas Lässig weiterarbeiten kann.

zur Startseite