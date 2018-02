Chef der Flugschule Storch ist tot

© - keine Angabe im huGO-Archivsys

Am Rande des Flugplatzes Rothenburg kam es am Dienstag, dem 27. Februar, zu einem tragischen Todesfall. Dabei handelte es sich um Heinz Storch, der auf der Bremenhainer Seite des Airports seit vielen Jahren eine private Flugschule betrieb. Dies bestätigten auf SZ-Nachfrage Flugplatzchef Rolf Zimmermann und Thomas Wolf, Leiter der Rothenburger Feuerwehr. Storch sei bis zuletzt selbst noch aktiv geflogen und „hatte für die nächsten Jahre große Pläne“, so Zimmermann.

Laut Polizei hatte Storch auf einer Länge von etwa 200 Metern Gras abgebrannt. Dabei waren die Flammen offenbar außer Kontrolle geraten und hatten einen Pkw-Anhänger angeschmort. Zwar rief Storch über Funk Hilfe. Die mit drei Fahrzeugen ausrückende Feuerwehr der Neißestadt löschte zwar den Brand, konnte dem 66-Jährigen aber nicht mehr helfen. Man fand ihn leblos auf einer Wiese. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Möglicherweise, so wird vermutet, könnten medizinische Probleme den Tod des Flugschulbetreibers verursacht haben.

Der Flugplatz in Rothenburg wird von einem Zweckverband betrieben, an dem auch die Stadt Görlitz beteiligt ist. (SZ/fum)

zur Startseite