Chef auf Zeit Leipzigs Handballer haben einen neuen Trainer, doch auch sein Nachfolger steht fest. Und das ist nicht die einzige Tücke.

Er hat den Hut jetzt auf beim SC DHfK. André Haber heißt der Cheftrainer von Leipzigs Handballern. Die Erwartung an ihn ist groß, seine Zeit knapp. © Mike Worbs

Manchmal können sie über den Fußball nur schmunzeln. Der Trend zur Jugend auf der Trainerbank hat im Handball schließlich schon lange Konjunktur. Beispiele gibt es genügend und mit dem 38-jährigen Christian Prokop als neuem Bundestrainer sozusagen den Prototypen dieser Entwicklung an der Spitze.

Und trotzdem ist der SC DHfK Leipzig eines der Gesprächsthemen vor der in diesen Tagen beginnenden Bundesliga-Saison. Die Leipziger, am Sonntag in Minden gefordert, sind bekannt für Ehrgeiz, Visionen und eben auch unkonventionelle Ideen. Mit ihrer Trainerrochade setzen die Macher um Aufsichtsrat Stefan Kretzschmar und Geschäftsführer Karsten Günther aber diesmal noch einen drauf.

Als Nachfolger des beim SC DHfK vier Jahre überaus erfolgreichen Prokop haben sie Co-Trainer André Haber zum Chef befördert. Der ist Anfang Juli gerade 31 Jahre alt geworden – und darf den Job jetzt ein halbes Jahr machen. Ab 1. Januar 2018 übernimmt mit Michael Biegler der derzeitige Frauen-Bundestrainer, während Haber dann wieder als Co-Trainer arbeitet.

Eine ungewöhnliche, gewagte Konstellation ist das, von der alle Beteiligten als Ideallösung schwärmen. Schließlich habe Biegler vom Verband keine vorzeitige Freigabe erhalten und man zu Haber nichtsdestotrotz größtes Vertrauen.

Er freue sich auf die Aufgabe, sagt wiederum der gebürtige Meeraner. Probleme sieht Haber sowieso keine – weil das Prozedere von Anfang an klar besprochen worden sei. „Jeder Trainervertrag ist limitiert. Manchmal sind es drei Jahre. Bei mir ist es eben ein halbes Jahr“, meint er.

In dieser Zeit, das betont Haber, liege die sportliche Entscheidungsgewalt allein bei ihm. Was nicht heißt, dass er sich von seinem privaten Kumpel Prokop oder auch Nachfolger Biegler nicht den einen oder anderen Tipp geben lässt. „Ich würde mir immer Rat holen bei anderen Kollegen, die ich gut kenne“, sagt Haber, der Leipzigs A-Jugend schon zu zwei deutschen Meistertiteln geführt hat und zudem als Co-Trainer der Jugendnationalmannschaft arbeitet.

Der junge Mann hat also Erfahrung. Vor allem aber kennt er den Verein und seine Protagonisten wie kaum ein anderer. Seit 2008 ist er erst als Nachwuchs- und dann als Co-Trainer dabei, hat den Aufstieg des SC DHfK nach der Neugründung von der Oberliga nach ganz oben direkt miterlebt.

Neu dürfte nun jedoch die Erwartungshaltung sein, nicht nur an Haber. Denn nach der erfolgreichsten Saison mit Platz acht, dem Erreichen der Pokalendrunde sowie einem Neun-Tore-Unterschied-Sieg gegen Branchenkrösus Kiel wird in der Öffentlichkeit über den nächsten, den offensichtlich folgerichtigen Schritt gesprochen: Europapokal. „Selbstverständlich träumt man davon. Ich habe schon einmal gesagt, das Einzige, was uns in Leipzig begrenzt, ist das Hallendach“, sagt Geschäftsführer Günther. Dafür ist mindestens der sechste Platz nötig.

Mehr Geld und auch mehr Druck

Den hatten die Leipziger im Vorjahr bereits lange Zeit inne, ehe zum Schluss die Kräfte ausgingen. Zudem haben sie mit Philipp Weber nach dessen einjährigem Abstecher nach Wetzlar den besten Bundesliga-Torschützen zurückgeholt und mit Linksaußen Yves Kunkel den Siebenten dieser Rangliste verpflichtet.

Gestiegen ist – unabhängig von den Erwartungen – auch der Etat um eine Million Euro auf nun 4,5 Millionen. Das reicht zwar lediglich für einen Mittelfeldplatz in der Liga, doch mit beeindruckendem Zusammenhalt und unbändiger Abwehrstärke hat es der SC DHfK oft genug geschafft, die fehlenden zwei, drei Millionen zu den führenden Klubs zu kompensieren.

Was kann, was soll also kommen in der neuen Saison, wenn nicht der internationale Startplatz? Zumal Vereinsikone Kretzschmar die Erwartungen befeuert.„Wir haben ohne Zweifel die stärkste Mannschaft, die der SC DHfK jemals hatte“, sagt der frühere Weltklasse-Linksaußen – ausgenommen natürlich die Europapokalsieger von 1966, wie Kretzschmar grinsend ergänzt. Er sei jedenfalls sehr optimistisch. Das Ziel laute dennoch allein einstelliger Tabellenplatz. „An mehr wage ich derzeit nicht zu denken“, meint er.

Zu ausgeglichen ist die Liga, zu gut haben sich Konkurrenten wie Melsungen und Hannover verstärkt. Und die Top fünf mit Flensburg, Kiel, Berlin, den Rhein-Neckar-Löwen und Magdeburg erscheint ohnehin noch unerreichbar. Für Günther ist dieses dritte Erstliga-Jahr für den SC DHfK deshalb „wieder die schwerste Saison aller Zeiten“.

Der Cheftrainer auf Zeit versucht sich von all den Begleitumständen frei zu machen. Druck spüre er nicht, meint Haber. In dem halben Jahr will und wird er sich auch selbst besser kennenlernen – und dann ohne Murren wieder in die zweite Reihe rücken? „Co-Trainer macht auch Spaß“, entgegnet Haber. Im Fußball funktioniert so etwas meist nicht. Auch darüber schmunzeln sie derzeit in Leipzig.

