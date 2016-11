Charlotte macht wieder auf Am Sonnabend öffnet das Feinschmeckerlokal in Zitzschewig wieder. Ein neuer Wirt ist gefunden.

Das Restaurant Charlotte K in Radebeul-Zschitzschewig öffnet am Sonnabend wieder. © Norbert Millauer

Radebeul. Das bekannte Feinschmeckerlokal Charlotte K im Radebeuler Ortsteil Zitzschewig öffnet am Sonnabend wieder. Eigentümer Bernd Kastler hat einen neuen Wirt gefunden, nachdem die vorherige Betreiberin Ines Kuba Ende August den Betrieb aufgegeben hatte.

Der Neue heißt Udo W. Schulze, kommt als Unternehmensberater aus der Gastronomiebranche und hat einen Koch aus der Oberlausitz angestellt. Tilo Hamann will seine Gäste beispielsweise mit dem aus Frankreich stammenden Table d’hote locken - mit dem Koch zum Essen ins Plaudern kommen. Eröffnet wird die neue Charlotte an der Meißner Straße, Ecke Coswiger Straße am Sonnabend. (SZ/per)

