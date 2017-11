Chaotischer Videobeweis Der Ton wird rauer um die neue Technik-Hilfe für Schiedsrichter. Die soll Klarheit bringen, schafft aber mehr Irritationen.

Das kann dauern: Schiedsrichter Benjamin Cortus will es genau wissen und studiert am Spielfeldrand die Bewegtbilder zu einer Entscheidung. Der Videobeweis gehörte am Wochenende wieder zu den Aufregern des Bundesliga-Spieltages. Der Unmut über den Umgang mit dem technischen Hilfsmittel steigt. © dpa

Testbild statt Testphase: Der erste Trainer hat das Aus für den Videobeweis prophezeit, zahlreiche Fans fordern die Abschaffung, und dem Boss wird verbotene Einflussnahme vorgeworfen. Das technische Hilfsmittel hat sein Ziel endgültig konterkariert – es gibt mehr anstatt weniger Diskussionen in der Fußball-Bundesliga. Seit dem Wochenende steht deshalb die Frage im Raum, ob der Versuchsballon vorzeitig platzt.

„Der Videobeweis ist gut für den Fußball. Aber ich wage die Prognose, dass er zur Winterpause eingestampft wird“, vermutet Trainer Dieter Hecking von Borussia Mönchengladbach, der nichts von der andauernden Debatte hält: „Es ist eine Testphase. Wir geben diesem Test aber überhaupt keine Chance. Wir tun alle alles dafür, dass er keine Chance bekommt.“

Genau das fordert aber die Spitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). „Ich glaube nach wie vor mit ganzer Kraft an das Projekt. Und wenn alle noch mal ihre Rollen klar definieren und sich dann daran halten, diese zu erfüllen, bin ich mir sicher, dass das noch etwas sehr Gutes im Fußball werden kann“, äußerte DFB-Präsident Reinhard Grindel bei Sky Sport News.

Woher der DFB-Boss seine Zuversicht bezieht, ist sein Geheimnis. Schließlich geht es in der öffentlichen Wahrnehmung bei den Schiedsrichtern unter dem Dach des Verbandes derzeit drunter und drüber.

Erst der Zoff zwischen einigen Aktiven um Manuel Gräfe auf der einen sowie den Funktionären Hellmut Krug und Herbert Fandel auf der anderen Seite, der vor der Ethikkommission landete. Dann die intransparente Kurskorrektur bei den Vorgaben für die Video-Assistenten. Und nun auch noch der Vorwurf der Bevorteilung von Schalke durch Videobeweis-Chef Krug.

Konkret geht es um Entscheidungen am 10. Spieltag in der Partie der Schalker gegen Wolfsburg (1:1). Laut Bild am Sonntag habe Krug, der das Videobeweis-Projekt leitet, als Supervisor des Spiels den eigentlichen Video-Assistenten Marco Fritz zweimal bei Strafstoß-Entscheidungen zugunsten der Königsblauen überstimmt.

Wolfsburgs Manager will Aufklärung

Der Gelsenkirchener Krug bestreitet das vehement. „Wir sind als Supervisor nicht befugt, die Entscheidungen der Video-Assistenten zu beeinflussen oder sie gar zu überstimmen“, sagte der 61-Jährige. Dennoch forderte Wolfsburgs Manager Olaf Rebbe Aufklärung: „Wir gehen davon aus, dass der Sachverhalt geklärt wird.“

Ohnehin befinden sich die Schiedsrichter und die Verantwortlichen mittlerweile nur noch in der Defensive – das zeigen auch die Äußerungen nach den umstrittenen Entscheidungen vom Wochenende. „Ich glaube, dass wir in Köln die falschen Leute sitzen haben“, äußerte Augsburgs Sportchef Stefan Reuter mit Blick auf den Video-Kontrollraum in Köln.

Nach dem Willen vieler Fans sollte das Kontrollzentrum ganz aufgelöst werden – so war es auf Transparenten in den Stadien zu lesen. Andere Kritiker wie der frühere Schiedsrichter Peter Gagelmann werfen dem DFB schlechte Kommunikation vor. Genau das bemängelt auch der Gladbacher Sportdirektor Max Eberl: „Die Kommunikation nach außen ist das größte Problem.“

Auch über eine erneute Modifikation wird bereits gesprochen. „Wir sollten den Video-Assistenten nur in der Phase brauchen, die wirklich spielentscheidend ist“, sagte Eberl. Ähnlich äußerte sich Jupp Heynckes. „Ich finde, man sollte den Schiedsrichter nicht zu sehr beschneiden“, betonte der Trainer von Bayern München. „Nur bei ganz gravierenden Dingen sollte der Videobeweis zurate gezogen werden. Man darf den Fußball nicht verwässern.“

Verfolgt man die größten Probleme beim Thema Videobeweis zurück, landet man immer bei den Verantwortlichen für das Projekt und damit beim DFB. Am Anfang der Saison funktionierte die Kommunikation zwischen Schiedsrichter und Video-Assistent nicht, auch weil sich die Vorbereitungen als völlig unzureichend erwiesen. In der vergangenen Woche kam dann noch das große Chaos um die Befugnisse des Video-Schiris hinzu.

Zu Beginn hieß es: Er darf nur eingreifen, wenn der Spielleiter auf dem Feld einen schweren Fehler begangen hat. Dann wurde diese Regelung nach dem fünften Spieltag aufgeweicht, ohne die Vereine zunächst darüber zu informieren. Nach der großen Aufregung darüber verfügte DFB-Präsident Reinhard Grindel persönlich eine Rolle rückwärts und betonte am Samstagabend im ZDF-Sportstudio noch einmal: „Die Entscheidung trifft immer der Schiedsrichter auf dem grünen Rasen.“

Gegen dieses Hin und Her begehren die Klubs auf. Die Verantwortlichen sollten „nicht nur quatschen, sondern entscheiden“, sagte Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic. „Wir wollen den Videobeweis. Es wird mir aber noch zu viel diskutiert. Es ist ein ständiges Hin und Her. Deshalb ist es wichtig, dass es eine klare Ansage der Schiedsrichter-Chefs gibt.“

Auch der Dortmunder Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke meinte am Samstag: „Der Videobeweis soll gemacht werden. Aber es muss auch klar sein, wie er gehandhabt wird. Es muss objektiv sein.“ Seine Forderung: „Entweder geht jeder Schiedsrichter bei jeder strittigen Entscheidung zum Assistenten – oder er lässt es bleiben.“ So könne es jedenfalls nicht weitergehen. „Es muss dringend etwas passieren.“

Es gärt auch unter Schiedsrichtern

Zu allem Überfluss gärt es auch noch unter den Schiedsrichtern. Die Vorwürfe von „Vetternwirtschaft“ und „fehlender Transparenz“ rief die vom Ex-Außenminister Klaus Kinkel geleitete Ethikkommission auf den Plan. Nach wochenlangen Querelen wurde nun durchgegriffen, Referee Manuel Gräfe sogar ein Maulkorb verpasst. Der Vorschlag sieht unter anderem vor, dass Hellmut Krug seine Funktion in der Schiedsrichterkommission Elite aufgibt, Leiter des Projektes Video-Assistent bleibt.

Und Herbert Fandel besucht keine Lehrgänge der Elite-Schiedsrichter mehr, bleibt aber auf Wunsch der Mehrheit der Bundesligaschiedsrichter ihr Coach. Die Fifa-Referees Gräfe und Felix Brych hatten schwere Vorwürfe gegen den DFB-Schiedsrichtermanager Krug sowie Fandel als Vorsitzenden des Schiedsrichterausschusses erhoben. Im Raum steht der Vorwurf, Krug habe Schiedsrichter-Beobachter in einigen Fällen dazu aufgefordert, nachträglich Bewertungen mehrerer Unparteiischer zu korrigieren. Nicht nur der Umgang mit dem Videobeweis irritiert im deutschen Elitefußball. (sid/dpa/SZ)

