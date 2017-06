Chaotische Zustände Ein kleiner Pfeil und zwei unscharfe Fotos sind der Anstoß für Verwirrung. Ein abenteuerlicher Rückblick.

Die Kleinen sind mitunter die Gefährlichsten, liebe Leserinnen und Leser. Der winzigste Stein kann eine riesige Lawine ins Rollen bringen, oder auf unseren Fall umgeschrieben: Ein kleines Blechschild kann ein gigantisches Verkehrschaos auslösen. Seitdem die Stadt den grünen Blechpfeil an der Kreuzung vor dem Riesapark Ende April abmontieren ließ, um diese Unfallhäufungsstelle sicherer zu machen, klagen Autofahrer über eine massive Verschlechterung des Verkehrs. Wer vom Riesapark kommt, muss mit minutenlangem Warten rechnen, da die Grünphase nur wenige Rechtsabbieger gewähren lässt. Und wer vom Handelshof kommend nach links will, dem bleiben nur Millisekunden für das Abbiegen, da nach dem Zeitfenster für die entgegenkommenden Rechtsabbieger schon wieder Querverkehr fließt.

Ein Zustand, bei dem Riesa Gefahr läuft, sich mal wieder der angeblichen Alternativlosigkeit hinzugeben und am Ende in irgendeiner Satire-Sendung zu landen. Doch der CDU-Stadtverband tat jetzt, was in Riesa viel häufiger getan werden sollte. In einem Beschlussantrag für die Stadtratssitzung am 21. Juni schlagen die Christdemokraten die Prüfung dreier Varianten vor: die Optimierung der Ampelschaltung, die Rückkehr des grünen Blechpfeils und der Bau eines Kreisverkehrs. Probleme erkennen, Lösungen diskutieren, Fakten schaffen. So funktioniert problemorientiertes Arbeiten. Alles kann so leicht sein – zumindest bis es um die Finanzierbarkeit geht.

Wenn einer eine Reise tut, dann geht das in diesen Zeiten selten gut. Zumindest wenn er dunklerer Hautfarbe ist und sich rein zufällig in der Nähe einer Unterkunft für Asylsuchende aufhält. Wenn er dann noch in einer größeren Gruppe unterwegs ist, brechen alle Dämme. So zumindest bei der NPD Sachsen, die vergangene Woche zwei Bilder von rund 30 Menschen dunklerer Hautfarbe, die mit Rollkoffern an der Berliner Straße warten, auf ihrer Facebook-Präsenz veröffentlichte und die Alarmglocken läutete. „Der Bevölkerungsaustausch durch die Massenansiedlung Fremder nimmt auch in Sachsen schon beängstigende Formen an.“ Die Bilder würden „die Anlieferung neuer Asylschwindler“ zeigen, hieß es weiter.

Blöd nur, dass es sich bei den fotografierten Personen um indische Touristen handelte, die im Hotel Mercure wohnten, um die Region touristisch zu erkunden, wie Magnet-Chef Reiner Striegler klarstellte. Bei der NPD mochte man dies nicht so recht glauben, immerhin sei Sachsen „als Reiseziel vieler Ausländergruppen beliebt, etwa bei Chinesen und Japanern.“ Doch „von indischen Touristenscharen merkte man im Freistaat bislang wenig“, hieß es in einer Reaktion auf Facebook.

Eine überaus logische Erklärung: Was bisher nicht war, kann künftig nicht sein, was ich nicht mitbekommen habe, existierte nicht. Und bestimmt hat sich, weil Indien nun einmal nicht gerade als das Lieblingsurlaubsland der Deutschen gilt, auch noch nie eine deutsche Reisegruppe in einer indischen Kleinstadt aufgehalten. Jetzt muss ich mal grübeln, wo ich künftig Urlaub machen darf, weil diese Länder unserer Tradition als Touristen entsprechen.

Diese Woche kann wohl kaum abenteuerlicher werden.

zur Startseite