Chaoten verwüsten Grabstellen

Einbrecher stehlen Laptop, Geld und Auto Großschönau. In Großschönau auf der Jonsdorfer Straße sind unbekannte Täter gewaltsam in einen Bungalow eingedrungen. Sie durchsuchten die Räume und stahlen neben einem Laptop und einem Rucksack, in welchem sich ein vierstelliger Geldbetrag befand, auch die Fahrzeugschlüssel zu einem in der Nähe geparkten VW Sharan. Diesen klauten sie ebenfalls. Das fünf Jahre alte blaue Fahrzeug hat das Kennzeichen B-BK 6709. Im Fahrzeug befand sich zudem noch eine Kletterausrüstung. Der Eigentümer bezifferte den Schaden auf rund 17500 Euro. Die Soko Kfz hat die weiteren Ermittlungen übernommen und fahndet international nach dem Volkswagen.

Autoknacker sind in Görlitz aktiv Görlitz. Im Verlaufe des Sonntags sind unbekannte Täter in zwei Fahrzeuge in Görlitz eingebrochen. Bei einem VW Golf drangen sie gewaltsam ein und stahlen ein Handy, 25 Euro sowie einen Rucksack. Auch in einen Renault drangen die Unbekannten gewaltsam ein und klauten einen USB-Stick. Die Fahrzeuge parkten in der Bismarckstraße und in der Struvestraße. Der Sachschaden beläuft sich in beiden Fällen auf rund 1.900 Euro. Der Diebstahlschaden beziffert sich auf zirka 200 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Von der Rauschwalder Straße in Görlitz verschwand in den Nachtstunden des 1. Mai ein BMW. Das rund zehn Jahre alte, blaue Fahrzeug hat das Kennzeichen GR-CR 885. Der Eigentümer bezifferte den Wert auf rund 9.000 Euro. Die Soko KFZ hat die Ermittlungen übernommen und fahndet nach dem Fahrzeug.

Unbekannte stehlen Fahrrad Krauschwitz. Unbekannte Täter haben von Samstag zu Sonntag in Krauschwitz auf der Görlitzer Straße ein Fahrrad gestohlen. Es handelt sich um ein 28 er Trekkinkrad der Marke „Alu-Rex“. Das weiße Rad hat einen schwarzen Gepäckträger. Der Eigentümer beziffert den Wert auf rund 200 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Feuerwehr löscht Balkonbrand Löbau. Polizei und Feuerwehr sind am Sonntagnachmittag in Löbau auf die Ahornallee gerufen worden. Hier war es zu einem Balkonbrand gekommen. Die Feuerwehren aus Löbau und Ebersdorf waren mit 27 Kameraden im Einsatz. Ihnen gelang es ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Wohnungen zu verhindern. Die betreffende Wohnung befindet sich in der vierten Etage. Auf dem zwei Meter siebzig langen und rund einem Meter breiten Balkon war es aus ungeklärter Ursache zu einem Brand gekommen. Die angebrachte Verkleidung verbrannte, an der Kunststofftür entstanden Beschädigungen. Auch der Fußbodenbelag und ein Überdach wurden in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu Schaden. Zur Höhe des entstandenen Schadens können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden. Ein Brandursachenermittler wird am Montag seine Arbeit am Brandort aufnehmen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Autoknacker stehlen Renault Olbersdorf. Durch unbekannte haben in Olbersdorf in der Hochwaldstraße in der Nacht zum 1. Mai einen Renault Clio gestohlen. Das blaue Fahrzeug hat das Kennzeichen ZI-TR 200 und ist drei Jahre alt. Der Eigentümer beziffert den Wert auf zirka 10000 Euro. Die Soko Kfz fahndet jetzt international nach dem Auto.

Chaoten verwüsten Grabstellen Ödernitz. Von Samstag zu Sonntag haben sich Unbekannte Zutritt zum Friedhof in Ödernitz verschafft Sie beschädigten fünf Grabstellen, indem sie Blumen herausrissen und Grabschmuck umher warfen. Gestohlen wurde eine Blumenschale. Der Sachschaden wurde mit 100 Euro und der Diebstahlschaden mit 25 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.