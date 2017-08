Chaoten randalieren am Bahnhof Löbau. Bei dem Bahnhofgebäude haben unbekannte Täter am Freitag sieben Fenster zerstört, sowie einen Briefkasten im Wert von ca. 100 Euro gestohlen. Die Tat geschah tagsüber in der Zeit von 10 bis 19 Uhr. Der Sachschaden wurde mit etwa 1000 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Unbekannte Täter stehlen Ford Focus Zittau. Ein weißer Ford Focus wurde in der Nacht zu Sonnabend von unbekannten Täter in den Nachtstunden geklaut. Der fünf Jahre alte Wagen war ordnungsgemäß gesichert abgestellt worden. Die SoKo Kfz hat die Ermittlungen übernommen. Nach dem Ford wird international gefahndet.

Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten Dauban. Aus Richtung Förstgen kommend und in Richtung Dauban unterwegs, ist am frühen Sonntagmorgen aus bisher ungeklärter Ursache der 60-jährige Fahrer eines Mazda nach links von der geradlinig verlaufenden Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug prallte gegen Bäume, stieß gegen eine Grundstückseinfahrt und blieb an einer Pumpstation für Abwasser stehen. Insgesamt entstand 38000 Euro Schaden. Der Fahrer sowie die 63-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Klinikum eingeliefert.

Frau bei Wohnungsbrand verletzt Zittau. In den frühen Sonntagmorgenstunden ist aus bisher unbekannter Ursache in einer Wohnung am Lutherplatz ein Feuer ausgebrochen. Durch die starke Rauchentwicklung wurde die Wohnung komplett verrußt und der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Das Feuer wurde von der Feuerwehr schnell gelöscht. In der Wohnung befand sich nur die 33-jährige Wohnungsinhaberin. Sie wurde beim Brand leicht verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Weitere Personen waren nicht betroffen und eine Gefahr für weitere Anlieger bestand nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

VW-Fahrer unter Drogen unterwegs Görlitz. Beamte des Polizeirevier Görlitz haben in der Nacht zu Sonnabend einen 32-jährigen Polen erwischt, der auf der Schützenstraße ohne Ausweisdokumente und ohne gültige Fahrererlaubnis mit seinem VW unterwegs war. Weiterhin gab es Anzeichen, dass die Person unter Drogeneinfluss stand, was ein Test bestätigte. Die Polizisten führten den Mann zur Blutentnahme und verboten ihm die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug.

BMW fährt gegen Grundstücksmauer Ebersbach. Der 36-jährige Fahrer eines BMW hat am Freitagabend in angetrunkenem Zustand einen Unfall verursacht. Er befuhr die Bundesstraße 96 aus Richtung Friedersdorf kommend, in Fahrtrichtung „Goldener Löwe“. In Höhe des Kirchweges kam der Fahrer wegen zu hoher Geschwindigkeit ins Schleudern und stieß gegen eine Grundstücksmauer. An dieser und am Auto entstand 2.000 Euro Schaden. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 0,80 Promille. Es wurde eine Blutentnahme vorgenommen und eine Anzeige gefertigt.

Fahrraddiebe schlagen zu Olbersdorf. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag ein gesichert abgestelltes Mountainbike der Marke Ghost, in der Farbe rot/schwarz gestohlen. Es stand am Campingplatz an der Straße Zur Landesgartenschau. Das Fahrrad hatte einen Wert von ca. 680 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.