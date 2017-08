Chaoten legen Warnbaken auf die Fahrbahn

Unbekannte brechen in Kirche ein Görlitz. Unbekannte sind am Dienstagvormittag in eine Kirche am Von-Rodewitz-Weg eingebrochen. Die Täter bauten dazu ein Fenster aus und hebelten mehrere Türen auf. Ein Alarmsignal veranlasste die Diebe offenbar zur Flucht. Ein Verantwortlicher schätzte den Schaden auf 1.000 Euro. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren am Tatort, ebenso kam ein Spürhund zum Einsatz. Von den Tätern fehlte jedoch jede Spur. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Autodiebe lassen Fahrräder zurück Gablenz. In Gablenz haben Unbekannte ein Auto gestohlen und im Austausch vermutlich zwei Fahrräder zurückgelassen. Die Diebe stahlen am Krauschwitzer Weg in der Nacht zum Mittwoch einen grauen 5er BMW. Das sieben Jahre alte Fahrzeug war auf das Kennzeichen GR FK 117 zugelassen. Als der Eigentümer am Morgen zur Arbeit wollte, war sein Wagen verschwunden. Dafür fand er im Grundstück zwei Fahrräder, die die Täter offenbar zurückgelassen hatten. Vor Ort sicherten Polizeibeamte Spuren. Nach dem gestohlenen Auto wird gefahndet. Die Soko Kfz ermittelt.

Polizei zieht Sattelauflieger aus dem Verkehr Görlitz/Dresden. Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion hat am Dienstagabend auf dem Autobahnparkplatz An der Neiße bei Görlitz einem 58-jährigen Fernfahrer die Weiterfahrt untersagt. Der genutzte Sattelauflieger war verkehrsunsicher. Den Beamten war bei einer Kontrolle aufgefallen, dass der Rahmen des aus der Ukraine stammenden Fahrzeugs mehrfach gerissen war. Auf den Fernfahrer und den Halter des Sattelzuges werden Ordnungswidrigkeiten-verfahren mit entsprechenden Bußgeldern zukommen. Die Landesdirektion wird sich mit dem Fall befassen.

Autoknacker räumen Wagen aus Ebersbach-Neugersdorf. Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in Ebersbach in einen Mercedes Vito eingedrungen. Das Fahrzeug stand an der Wiesenstraße. Aus dem Wagen entwendeten die Diebe ein fest verbautes Navigationssystem, einen Akku-Bohrhammer sowie ein Kombigerät zur Grundstückspflege. Der Eigentümer schätzte den Schaden auf etwa 4.000 Euro. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Polizei beschlagnahmt Hanfpflanzen Seifhennersdorf. Am Dienstagvormittag haben Beamte des Kriminaldienstes in Seifhennersdorf insgesamt elf Hanfpflanzen beschlagnahmt. Die Polizisten führten Ermittlungen an der Kruschegasse und sahen die verbotenen Gewächse in einer Wohnung emporwachsen. Beim Durchsuchen der Räume fanden die Ordnungshüter insgesamt drei Pflanzen bei einer 26-jährigen deutschen Tatverdächtigen. Bei einem weiteren, 32 Jahre alten Beschuldigten mit deutscher Staatsbürgerschaft wurden die Kriminalisten ebenfalls fündig. Sie förderten hier acht Hanfpflanzen zu Tage, teilweise bis zu 1,70 Meter groß. Die Polizisten beschlagnahmten die Gewächse und erstatteten Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Diebe klauen Wertsachen aus Auto Görlitz. Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag an der Schützenstraße in einen VW Crafter eingedrungen. Sie entwendeten aus dem Fahrzeug einen Laptop samt Tasche, eine Festplatte sowie einen W-Lan-Port im Wert von etwa 1500 Euro. Weiterhin entstand 300 Euro Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein weiterer Autoeinbruch hat sich in der Nacht zu Mittwoch an der Elisabethstraße zugetragen. Kurz nach Mitternacht entdeckten dort Beamte der Bundespolizei einen Ford Mondeo, bei welchem die Heckklappe und die Mittelkonsole offen standen. Eine Streife des Reviers Görlitz übernahm die weiteren Ermittlungen zu dem Eigentümer. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Mietwagen. Wo sich der derzeitige Nutzer aufhielt, war zu dem Zeitpunkt unklar. Ob etwas aus dem Auto entwendet wurde, war ebenfalls noch nicht bekannt. Um das Eigentum sichern zu können, veranlassten die Polizisten, dass das Fahrzeug abgeschleppt und gesichert untergestellt wurde. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, keine Wertsachen im Auto liegen zu lassen. Auch bei kurzer Abwesenheit sollten Sie Taschen, Navigationsgeräte, Laptops, Geldbörsen oder andere wichtige Dokumente und Unterlagen, wie die Zulassungsbescheinigung, Geldkarten oder Führerschein an sich nehmen.

Chaoten legen Warnbaken auf die Fahrbahn Weißwasser. Unbekannte haben am Dienstagabend auf der Muskauer Straße in Weißwasser Warnbaken auf die Fahrbahn gelegt. Zu Schaden kam niemand. Eine Streife beseitigte die Gefahr. Aus polizeilicher Sicht stellt das keinen Streich, sondern eine Straftat dar. Der Verkehrsdienst des örtlichen Reviers hat Ermittlungen zum Vorwurf der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

Dieb mit gestohlenem Fahrrad ertappt Görlitz. Der Fahndungshinweis des Polizeireviers Görlitz zu einem gestohlenen grünen Mountainbike war erst 20 Minuten alt, als eine Streife der Inspektion Ludwigsdorf auf einen Radfahrer aufmerksam wurde. Dieser radelte mit hoher Geschwindigkeit auf der Brückenstraße in Richtung Stadtbrücke. Als er die Beamten erkannte, wechselte er plötzlich auf die andere Straßenseite. Eine Kontrolle konnte er mit diesem Manöver jedoch nicht mehr verhindern. Im Taschenlampenlicht war anschließend zweifelsfrei das gesuchte Rad der Marke FUJI zu erkennen. Der 38-Jährige erklärte, er habe das Bike vor wenigen Minuten von einem Bekannten übernommen. Dessen Namen wollte er aber nicht nennen. Angesichts einer Fahndungsnotiz, die von der Staatsanwaltschaft Schwerin wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls veranlasst worden war, erschien diese Aussage umso unglaubwürdiger. Der Drahtesel wurde sichergestellt, Ermittlungen wegen des Verdachts der Hehlerei eingeleitet. Den Fall übernahm später das Neißerevier.

Autoknacker stehlen Kleintransporter Zittau. In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte einen Kleintransporter gestohlen. Der weiße Ford Transit einer Straßenbaufirma war an der Äußeren Weberstraße geparkt. Der Kastenwagen war auf das Kennzeichen LB GA 445 zugelassen und mit Maschinen sowie Werkzeugen beladen gewesen. Auf den Seiten des Transporters stand die Aufschrift AXIANS. Den Zeitwert des etwa ein Jahr alten Ford samt Ladung bezifferte das Unternehmen mit rund 30.000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Transit wird international gefahndet.