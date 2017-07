Chaoten beschädigen Auto

Räderdiebe scheitern und hinterlassen großen Schaden Görlitz. Unbekannte haben in der Nacht zum Sonnabend alle vier Räder von einem BMW abgeschraubt, der an der Karl-Marx-Straße geparkt war. Offenbar wurden sie bei der Handlung gestört und flüchteten ohne das Diebesgut. Sie hinterließen am Fahrzeug einen Schaden von geschätzten 5.000 Euro.

Unbekannte stehlen Simson S 51 Ebersbach-Neugersdorf. Bereits am Montag wurde eine Simson in Neugersdorf gestohlen. Der Besitzer wollte nur für ein paar Minuten in eine Arztpraxis am Hofweg. Als er wieder herauskam, war das Zweirad mit dem Versicherungskennzeichen 926BAP weg. Der Wert wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Autoknacker machen sich an Opel zu schaffen Zittau. Die Besitzerin eines Opels hat sich erschrocken, als plötzlich die Scheibe der Fahrertür während des Verlassens der Tiefgarage in Zittau-Neustadt in alle Einzelteile zersprang. Bei der Suche nach der Ursache wurden Beschädigungen und Hebelspuren an der Gummidichtung festgestellt. Offenbar hatten bislang unbekannte Täter versucht, das Fahrzeug gewaltsam zu öffnen. Der Schaden wird auf 600 Euro geschätzt.

Fünf Menschen bei Vorfahrtsunfall verletzt Niesky. Ein 60-Jähriger hat am Sonnabendvormittag mit seinem Dacia die S 122 aus Richtung Jänkendorf befahren und an der Kreuzung zur B 115 aus ungeklärter Ursache die Vorfahrt eines 67-jährigen Ford-Fahrers missachtet. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Männer und weitere drei Insassinnen im Ford im Alter von 62 bis 70 Jahren wurden verletzt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand 10.000 Euro Schaden.

Motorraddiebe schlagen zu Görlitz. Bereits am Donnerstag haben unbekannte Motorraddiebe eine MZ ETZ 150 mit dem Kennzeichen GR-EA 62 gestohlen. Das fahrzeug war an der Walther-Rathenau-Straße geparkt. Der Wert wurde mit ca. 1.300 Euro angegeben.

Fahrräder vom Campingplatz gestohlen Olbersdorf. Bislang unbekannte Täter haben von einem Campingplatz an der Straße „Zur Landesgartenschau“ jeweils ein 29“ Mountainbike „Bulls“ im Wert von etwa 900 Euro und ein Mountainbike der Marke „Highpower HC“ im Wert von ca. 520 Euro gestohlen. Beide Räder waren dort in der Nacht auf Sonnabend angeschlossen.

Motorradfahrer wird durch Unfall schwer verletzt Bernstadt a. d. Eigen. Ein 44-jähriger deutscher Opel-Fahrer war am Sonnabendabend auf der Dorfstraße in Kiesdorf unterwegs und hat beim Überqueren der S 129 die Vorfahrt eines 27-jährigen Motorradfahrers missachtet. Der Biker konnte den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden, stürzte und verletzte sich schwer. Ein Alkoholtest beim Unfallverursacher brachte einen Wert von 0,54 Promille. Der Schaden an dem Vivaro und der Suzuki wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Diebe suchen Baufirma heim Hohendubrau. Unbekannte Einbrecher sind am Sonnabend in die Lagerhalle einer Firma am Kurt-Scheuerlein-Ring im Ortsteil Weigersdorf eingedrungen und haben dort elektrische Geräte, Kupferkabel und Dieselkraftstoff im Gesamtwert von etwa 6.550Euro gestohlen. Der Schaden beträgt 300 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Dreiste Diebe schlagen tagsüber zu Ebersbach-Neugersdorf. Unbekannte haben am Freitag tagsüber von einer Baustelle am Hofeweg einen Vibrationsstampfer der Marke „Bomag“ geklaut. Das Gerät hatte einen Wert von 2000 Euro.

Unbekannte stehlen Akkus aus Baustellenampel Görlitz. Zwei Batterien aus einer mobilen Ampelanlage auf der S 128 zwischen Tauchritz und Schönau-Berzdorf wurden von unbekannten Tätern entwendet. Sie brachen in der Nacht zum Freitag die Behältnisse auf und nahmen die Stromspeicher im Wert von 300 Euro mit. Der Sachschaden wurde mit 25 Euro angegeben.