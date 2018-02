Chaos oder nur Problemchen?

Sturmtief Friederike sorgte allein in Ostsachsen für bis zu 150 Notrufe gleichzeitig. Um solche flächendeckenden Schadensereignisse managen zu können, wurden und werden Unterleitstellen eingerichtet. Doch so richtig scheint das System noch nicht überall zu funktionieren. Foto: Uwe Schulz

Ziemliche Unzufriedenheit mit der ostsächsischen Regionalleitstelle in Kühnicht drücken Schlagzeilen der letzten Tage aus. Von „Rettungs-Chaos nach dem Sturm“ schrieben die Görlitzer Nachrichten und zitierten Feuerwehrleiter im Kreis Görlitz mit der Aussage, sie seien völlig alleingelassen worden. Beim Mitteldeutschen Rundfunk hieß es: „Bei Notruf – Warteschleife: Blockierte Rettungsleitstelle in Hoyerswerda!“ Die Rede war hier von einem „Einsatzchaos“. Die Kritik steht im Zusammenhang mit dem Sturmtief, das Mitte Januar durch Deutschland fegte.

Den Berichten zufolge waren dabei in der Leitstelle zwar alle 20 verfügbaren Arbeitsplätze mit Disponenten besetzt. Aber es seien zum Teil eben mehr als 150 Notrufe gleichzeitig eingegangen. „Die Leitstellen verfügen nicht über eine unendliche Zahl von Notrufleitungen“ gibt die Zeitung aus Görlitz die Pressestelle des zuständigen Sächsischen Innenministeriums wieder. Sie habe eingeräumt, es sei „etwas gründlich schiefgelaufen“. Und Reporter Frank Seibel hält schließlich fest: „Damit sind allerdings auch die Grenzen der Belastbarkeit umrissen: Hunderte Einsätze auf einmal kann auch diese große und moderne Leitstelle nicht koordinieren.“ Das war allerdings so auch nie geplant.

Kapazität kann nicht reichen

Als das Land Sachsen vor ein paar Jahren die Anzahl der Einsatzzentren für Rettungsdienste und Feuerwehren auf fünf Großleitstellen reduzierte, übernahm der Neubau in Kühnicht die Aufgaben der bisherigen Leitstellen Hoyerswerda, Bautzen, Löbau, Görlitz und Weißwasser. Vor reichlich drei Jahren ging die Ostsachsen-Leitstelle in Betrieb. Und schon damals war klar, dass bei sogenannten Flächenlagen die Kapazitäten nie und nimmer ausreichen würden. Das gilt auch für die anderen vier Leitstellen in Dresden, Chemnitz, Leipzig und Zwickau. Die Antwort auf das Problem ist schon seit Jahren in der Feuerwehrdienstvorschrift 100 geregelt und heißt amtlich „ortsfeste Befehlsstelle“.

Es handelt sich um Führungsstellen der örtlichen Feuerwehren, die nur bei bestimmten Situationen besetzt sind. Es sind sozusagen – fachlich nicht ganz korrekt – „kleinere Unterleitstellen“. Ihre Einrichtung für Fälle von Hochwasser, Sturm oder anderen „Großschadensereignissen“ unterhalb des Katastrophenalarms ist derzeit in Arbeit. Mit den neuen Großleitstellen wurde auch die Kommunikationstechnik erneuert. Im Einsatz ist seither digitaler Funk. Und mit kompatiblen Funkgeräten werden auch die sogenannten Befehlsstellen ausgestattet.

Dafür tun sich die Feuerwehren mehrerer Gemeinden zusammen, Hoyerswerda zum Beispiel mit Wittichenau und der Elsterheide oder Bernsdorf mit Lauta und Oßling. Im Kreis Bautzen sind laut Landratsamt inzwischen 19 von 20 vorgesehenen sogenannten Landfunk-Befehlsstellen in Betrieb, im Kreis Görlitz wurden dem Zeitungsbericht zufolge 16 eingerichtet. Das Ganze funktioniert im Prinzip so, dass die in Hoyerswerda einlaufenden Notrufe zur eigenen Bearbeitung in die Landfunkstellen weitergegeben werden, die dann selbst entscheiden, wie viele Feuerwehren sie wann wohin schicken.

Das gibt den Disponenten in Kühnicht sozusagen zusätzliche Zeit, um Notrufe anzunehmen. Freilich geht das eben auch nur nacheinander – immer höchstens 20 zur selben Zeit. Zweiter Vorteil: Wenn lokale Funkgruppen für sich kommunizieren, ist das gesamte Regionalfunknetz entlastet.

Positives Feedback

Nun fällt auf, dass die erwähnte Kritik lautstark aus dem Kreis Görlitz kommt, während es aus dem Landratsamt Bautzen heißt, es habe während des Sturms bezüglich der Notrufkoordinierung zwar „kleinere Problemchen“ gegeben. Aber solch massive Klagen wie aus dem Nachbarkreis seien nicht bekannt. „Schon zum Herbststurm letztes Jahr hatten wir positives Feedback zur Arbeit der eingerichteten Befehlsstellen“, erklärt Kreissprecher Gernot Schweitzer. Grundsätzlich habe sich die Struktur der Landfunkstellen bewährt. Vereinzelte Probleme würden zurzeit ausgewertet, um eine Verbesserung herbeiführen zu können. Die Görlitzer Nachrichten hatten hingegen vermeldet, dort sei das Ganze „noch ein bisschen improvisiert“.

zur Startseite