Chaos in der Loipe Die für Olympia gesperrten Skilangläufer aus Russland dürfen im Weltcup starten. In der Szene herrscht Unruhe.

Der olympiagesperrte Alexander Legkov darf im Weltcup starten. © dpa

Verkehrte Welt im Skilanglauf: Die sechs für Olympia gesperrten russischen Athleten dürfen vorerst im Weltcup starten. Das gab die FIS einen Tag vor dem Auftakt der Olympiasaison bekannt. „Das FIS-Dopingkomitee muss warten, bis die mit Begründungen versehene Entscheidung der IOC-Disziplinarkommission vorliegt, bevor es weitere Schritte einleiten kann“, teilte der Weltverband mit.

Die FIS hatte die Athleten um Sotschi-Sieger Alexander Legkow zwar im Dezember 2016 vorläufig suspendiert, diese Sperre war jedoch am 31. Oktober abgelaufen. Derzeit gebe es keine rechtliche Grundlage, die Suspendierungen zu erneuern. „Damit sind die aktiven Athleten bis auf weiteres berechtigt, bei Weltcup-Wettbewerben zu starten“, teilte die FIS mit.

Der Weltverband bestätigte zudem, in den vergangenen Monaten keine ausreichenden Hinweise für Dopingvergehen gefunden zu haben. „Die Untersuchungen, die seit Dezember 2016 von der FIS durchgeführt werden, einschließlich der Untersuchungen früherer Tests und Befragungen des Hilfspersonals, haben keine ausreichenden Beweise erbracht, um Fälle von Verstößen gegen Anti-Doping-Bestimmungen zu eröffnen“, hieß es in der Mitteilung.

Schon vor der Entscheidung hatte der russische Skiverband Jewgeni Below als auch Maxim Wylegschanin für den Weltcup im finnischen Kuusamo nominiert, der formschwache Legkow fehlt dagegen. Alle drei hatten am Wochenende auch an offiziellen Testrennen in Schweden teilgenommen, Below gewann dabei das Rennen über 10 Kilometer Freistil und trug anschließend ein Halstuch mit der Aufschrift „Clean as snow“ – so sauber wie Schnee.

Anfang November hatte das IOC Legkow, Below und Wylegschanin sowie Alexej Petuchow, Julia Iwanowa und Jewgenija Schapowalowa lebenslang in allen Funktionen für Olympia gesperrt. Das Sextett kündigte daraufhin den Gang vor den Internationalen Sportgerichtshof Cas an. „Weil ihre Schuld nicht bewiesen ist und sie deswegen als unschuldig gelten. So ist das in einem Rechtsstaat“, sagte Legkows Anwalt Christof Wieschemann der Zeit.

Die undurchsichtige Situation hatte in der Skilanglaufszene zuletzt für Unruhe gesorgt. „Es kann eigentlich nicht sein, dass Läuferinnen und Läufer bei Olympia gesperrt sind, aber im Weltcup mitlaufen dürfen“, sagte DSV-Starter Andreas Katz. Der Kanadier Devon Kershaw, Ex-Weltmeister im Team-Sprint, sprach gar davon, der Skilanglauf sei zum „Micky-Maus-Club“ geworden. Die sechs russischen Athleten streiten weiterhin jegliches Fehlverhalten ab. „Ich möchte, dass jeder versucht, diese Angelegenheit objektiv zu betrachten“, sagte Below. Fest steht: Das IOC hat noch immer keine Beweise vorgelegt. (sid)

