Chaos auf Umleitungsstrecke Schon wieder kracht es zwischen Königshain und Reichenbach. Es ist der dritte Unfall binnen einer Woche und die Rufe nach Geschwindigskeitsbeschränkung werden lauter.

Auf der Umleitungsstrecke der Kreisstraße nach Königshain kollidierten am Mittwochmorgen zwei PKW frontal. Dass es auf der Straße irgendwann krachen würde, hatten viele bereits befürchtet. Foto: Constanze Junghanß © Constanze Junghanß

Immer wieder bereitet die Umleitungsstrecke Königshain-Reichenbach Probleme. Durch die Bauarbeiten auf der Bundesstraße B6 ist die Kreisstraße seit rund zwei Monaten die Ausweichmöglichkeit, etwa wenn man von Löbau nach Görlitz möchte. Die enge, kurvenreiche Straße treiben so manchem Kraftfahrer Schweißperlen auf die Stirn. Und die Angst ist berechtigt: Gestern krachte es erneut. Gegen 8.15 Uhr wurde die Reichenbacher Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall genau auf dieser Strecke gerufen. Zwei Autos waren nahe der Einmündung zur nach Königshain hinein führenden Kap-Straße miteinander zusammengeprallt. Und zwar so heftig, dass beide Fahrzeuge von der Straße abkamen und links und rechts im Graben landeten. „Ersthelfer hatten sich bei unserem Eintreffen bereits um die Verletzten gekümmert und sie aus den Fahrzeugen heraus geholt“, sagte Hendrik Böhnke, der Einsatzleiter der FFW Reichenbach. Fazit: zwei Schwerverletzte, wie Martyna Fleischmann von der Polizeidirektion Görlitz mitteilt. Ein 61-Jähriger war demnach mit seinem BMW in Richtung Reichenbach unterwegs gewesen, als ihm ein 62-Jähriger mit einem Mitsubishi entgegenkam. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten beide Fahrzeuge frontal miteinander. Rettungswagen brachten die Männer in eine Klinik. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15000 Euro. Ein Abschleppwagen holte die Unfallfahrzeuge später ab. Der Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Straße war zeitweise voll gesperrt. Allerdings gab es ab dem Kreuzungsbereich B6/Königshainer Straße auch eine Weile nach dem Unfall keinen Hinweis auf das Geschehen und an der Kreuzung keine Absperrung für die Königshainer Straße. Das hatte zur Folge, dass kleine und große Fahrzeuge bis zum Unfallort durchfuhren und dort dann auf einer winzigen Einbuchtung halb über das Feld wenden mussten. Darunter auch mindestens ein Reisebus. Ein Traktor fuhr gleich ganz über das Feld. Zurück mussten die Fahrzeuge dann wieder in Richtung Reichenbach. Die Folge war streckenweise nur sehr langsam voran kommender Verkehr, da sich die Fahrzeuge in Richtung Königshain stauten. Im betroffenen Bereich gibt es keine Möglichkeit, die Kreisstraße wieder zu verlassen.

Im Internet sorgte die Nachricht zum Unfallgeschehen schnell für Diskussionen. Mehrfach kam auf der Facebookseite der Görlitzer SZ die Frage nach einer möglichen Geschwindigkeitsbegrenzung auf. Trotz des erhöhten Verkehrsaufkommens, der schmalen Straße und mehrerer Kurven sind zwischen Königshain und Reichenbach 100 km/h erlaubt. Ob eine solche Begrenzung realisierbar ist, wollte gestern so kurzfristig weder die Polizei noch der Landkreis beantworten.

Aber die Frage drängt. Denn es ist in der Gegend der dritte Unfall binnen einer Woche. Erst am 9. August ereignete sich nur zwei Kilometer entfernt vor der Einmündung zur Königshainer Straße ein tragischer Unfall. Ein 90-Jähriger übersah offenbar einen vorfahrtsberechtigten Pkw im Kreuzungsbereich Oberreichenbach/Mengelsdorf auf der Umgehungsstraße B6. Der Senior starb und ein 48-jähriger Renault-Clio-Fahrer wurde schwer verletzt. Einen Tag später begegneten sich im Gegenverkehr zwischen Reichenbach und Königshain zwei Lkw, einer rutschte beim Ausweichversuch in den Straßengraben. Der Auflieger stellte sich quer, die Strecke war daraufhin dicht.

