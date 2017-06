Chaos auf Dresdner Straße bleibt aus

Die vielen Stauwarnungen für die Dresdner Straße in Freital scheinen ihre Wirkung bei Autofahrern nicht verfehlt zu haben. Nach dem ersten Eindruck ist das befürchtete Verkehrschaos am Dienstag wegen der halbseitigen Sperrung der Hauptverkehrsader ausgeblieben. Am Nachmittag rollte der Verkehr flüssig an der Baustelle auf Höhe der Krönertstraße vorbei. Auch auf der Umleitungsstrecke Richtung Dresden über die Krönertstraße und die Wehrstraße gab es nur kleinere Staus.

Einzig die neue Zufahrtsregelung zum Klinikum scheint einige Autofahrer zu verwirren. Wer auf der Dresdner Straße Richtung Tharandt unterwegs ist, kann nicht mehr, wie sonst üblich, links in die Bürgerstraße einbiegen, sondern muss zunächst weiter geradeaus und einen Umweg über die Semmelweisstraße nehmen. Einige Autofahrer bogen an der Bürgerstraße trotzdem einfach nach links ab.

Der morgendliche Berufsverkehr war von den Sperrungen noch nicht betroffen. Dienstagfrüh begannen die Arbeiter zunächst damit, die Baustelle und die Umleitung einzurichten. Halbseitig gesperrt war die Dresdner Straße dann erst ab dem Mittag. Die Umleitungsregelung bleibt noch diese und nächste Woche bestehen. Dann wandert die Baustelle in einen anderen Bereich der Dresdner Straße. Die Stadt will bald darüber informieren, welche Umleitungen und Sperrungen dann geplant sind.

