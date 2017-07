Chaos am Strand Der heiße Sonntag hat jede Menge Gäste an den Berzdorfer See gezogen. Von Staus, Wildparkern und vollen Stellflächen.

Tolles Wetter, viele Veranstaltungen wegen der Seewoche am Berzdorfer See – für den Besucheransturm kamen mehrere Faktoren zusammen. Die Folge wurde auf den Parkplätzen spürbar. Am Nordstrand war am Sonntag auch die Polizei vor Ort. © Nikolai Schmidt

Und weg ist er wieder. Der Poller am Zugang zu einem der neuen Parkplätze an der Blauen Lagune stand erst eine Woche an seinem Platz. Ein Unbekannter hat ihn am Sonnabendabend umgefahren. Genau das Gleiche ist schon mal passiert. Vor wenigen Wochen erst hatte jemand an genau der gleichen Stelle den Vorgänger-Poller umgefahren. Die Gemeinde Schönau-Berzdorf hatte ihn ersetzen lassen, vor einer Woche. Jetzt ist auch der neue wieder weg. Und bleibt es vorerst auch, sagt Schönau-Berzdorfs Bürgermeister Christian Hänel (parteilos). „Wir lassen den Poller jetzt reparieren, stellen ihn aber erst wieder auf, wenn die Parkplätze freigegeben sind.“

Denn eigentlich sind die drei neuen Parkflächen an der Blauen Lagune noch gar nicht dauerhaft für die Gäste geöffnet. Wegen der Seewoche, die am Sonnabend begonnen hat, und des schönen Wetters hatte die Gemeinde am Wochenende aber eine weitere Ausnahme gemacht und die drei Parkplätze mit 560 Stellflächen für die Besucher freigegeben. Außerdem war auch die künftige Campingplatz-Fläche zum Parken offen. Das hat am Sonntag nicht gereicht. Einen solchen Ansturm an den See habe er noch nicht erlebt, erzählt Hänel.

So war es nicht nur an der Blauen Lagune, sondern rund um den gesamten See. Facebook-Nutzer bezeichneten die Situation vom Sonntag als „pures Chaos“. Nicht, weil so viele Besucher an den Berzdorfer See kamen, sondern weil rundum die Parkplätze zugestellt gewesen seien. Auch an der Blauen Lagune waren am Sonntag sämtliche Parkplätze belegt. Und zwar nicht nur die offiziellen. Die Besucher, erzählt Hänel, hätten überall geparkt, wo sie eben Platz fanden. Auch dort, wo eigentlich Parkverbot herrscht. Der Bus, der direkt bis zur Lagune fährt, habe sehr vorsichtig fahren müssen, sagt Hänel. Weil links und rechts an der Zufahrt zum Strand die Autos gestanden hätten.

Das bestätigt im sozialen Internet-Netzwerk Facebook auch See-Besucher Matze Langer: „Weil sich überall die Autos stauten, hatte der Bus keine Chance, seinen Fahrplan einzuhalten. Den Ärger dafür bekamen die Busfahrer ab, und die können am allerwenigsten dafür.“ Am Nachmittag wurde es für einen Bus am schwierigsten. „Es ging nicht mehr vor und nicht zurück“, berichtet Norbert Weigt. Der Betriebsleiter der Verkehrsgesellschaft Görlitz (VGG) fuhr nach dem Notruf des Busfahrers selbst an den Berzdorfer See und erkannte schnell die Ursache: „Das Dilemma fand sich zwischen der Gärtnerei Tauchritz und der Zahlstelle zur Blauen Lagune. Um die Parkgebühr zu sparen, stellten die Autofahrer ihre Wagen links und rechts dieser Zufahrt ab und engten diese dadurch unzulässig ein. Irgendwann kam der Bus nicht mehr weiter – und genau da kam reichlich Gegenverkehr. Damit war das Chaos an dieser Stelle perfekt.“

