Chaos am Strand Der heiße Sonntag hat jede Menge Gäste an den Berzdorfer See gezogen. Von Staus, Wildparkern und vollen Stellflächen.

Tolles Wetter, viele Veranstaltungen wegen der Seewoche am Berzdorfer See – für den Besucheransturm kamen mehrere Faktoren zusammen. Die Folge wurde auf den Parkplätzen spürbar. Am Nordstrand war am Sonntag auch die Polizei vor Ort. © Nikolai Schmidt

Und weg ist er wieder. Der Poller am Zugang zu einem der neuen Parkplätze an der Blauen Lagune stand erst eine Woche an seinem Platz. Ein Unbekannter hat ihn am Sonnabendabend umgefahren. Genau das Gleiche ist schon mal passiert. Vor wenigen Wochen erst hatte jemand an genau der gleichen Stelle den Vorgänger-Poller umgefahren. Die Gemeinde Schönau-Berzdorf hatte ihn ersetzen lassen, vor einer Woche. Jetzt ist auch der neue wieder weg. Und bleibt es vorerst auch, sagt Schönau-Berzdorfs Bürgermeister Christian Hänel (parteilos). „Wir lassen den Poller jetzt reparieren, stellen ihn aber erst wieder auf, wenn die Parkplätze freigegeben sind.“

Denn eigentlich sind die drei neuen Parkflächen an der Blauen Lagune noch gar nicht dauerhaft für die Gäste geöffnet. Wegen der Seewoche, die am Sonnabend begonnen hat, und des schönen Wetters hatte die Gemeinde am Wochenende aber eine weitere Ausnahme gemacht und die drei Parkplätze mit 560 Stellflächen für die Besucher freigegeben. Außerdem war auch die künftige Campingplatz-Fäche zum Parken offen. Das hat am Sonntag nicht gereicht. Einen solchen Ansturm an den See habe er noch nicht erlebt, erzählt Hänel.

So war es nicht nur an der Blauen Lagune, sondern rund um den gesamten See. Facebook-Nutzer bezeichneten die Situation vom Sonnatg als „pures Chaos“. Nicht, weil so viele Besucher an den Berzdorfer See kamen, sondern weil rundum die Parkplätze zugestellt gewesen seien. Auch an der Blauen Lagune waren am Sonntag sämtliche Parkplätze belegt. Und zwar nicht nur die offiziellen. Die Besucher, erzählt Hänel, hätten überall geparkt, wo sie eben Platz fanden. Auch dort, wo eigentlich Parkverbot herrscht. Der Bus, der direkt bis zur Lagune fährt, habe sehr vorsichig fahren müssen, sagt Hänel. Weil links und rechts an der Zufahrt zum Strand die Autos gestanden hätten.

Das bestätigt im sozialen Internet-Netzwerk Facebook auch See-Besucher Matze Langer: „Weil sich überall die Autos stauten, hatte der Bus keine Chance, seinen Fahrplan einzuhalten. Den Ärger dafür bekamen die Busfahrer ab, und die können am allerwenigsten dafür.“ Am Nachmittag wurde es für einen Bus am schwierigsten. „Es ging nicht mehr vor und nicht zurück“, berichtet Norbert Weigt. Der Betriebsleiter der Verkehrsgesellschaft Görlitz (VGG) fuhr nach dem Notruf des Busfahrers selbst an den Berzdorfer See und erkannte schnell die Ursache: „Das Dilemma fand sich zwischen der Gärtnerei Tauchritz und der Zahlstelle zur Blauen Lagune. Um die Parkgebühr zu sparen, stellten die Autofahrer ihre Wagen links und rechts dieser Zufahrt ab und engten diese dadurch unzulässig ein. Irgendwann kam der Bus nicht mehr weiter – und genau da kam reichlich Gegenverkehr. Damit war das Chaos an dieser Stelle perfekt.“ Auch am Nordstrand waren die Stellmöglichkeiten überlastet. „Konnten wir am Sonnabend alles noch in den Griff bekommen, war am Sonntag die Parkfläche am Nordstrand restlos gefüllt“, berichtet Dieter Baran, Geschäftsführer vom K9 Units Wach- und Sicherheitsdienst Görlitz. Deshalb sei nichts anderes übrig geblieben als die Parkplatz-Zufahrt zum Nordstrand zu sperren, „um keinen weiter blockierenden Suchverkehr zuzulassen“. Wirksam wurde die Sperrung um 13.30 Uhr, erst gegen 16 Uhr entspannte sich die Lage.

Der gefährliche Nebeneffekt: Ab der Einfahrt von der B 99 aus stauten sich die Autos und behinderten so auch den Verkehr auf der Bundesstraße. „Leider liegt das auch mit an unvernünftigen Bürgern“, zählt der K9-Geschäftsführer auf: „Da wird diskutiert, da stellen Leute provokativ ihr Auto einfach hin, um sich zu Fuß einen Überblick vom Parkplatz verschaffen zu wollen, da machen ganz Schlaue uns auch die vier, fünf für Behinderte freigehaltenen Stellflächen streitig.“ Auf Facebook ergänzt See-Besucher Sebastian Pietschmann: „Auf der B 99 kam es fast zu Unfällen.“ Wie es der Zufall wollte, waren auch der Polizeidirektion teilweise die Hände gebunden: Sowohl im Polizeirevier Zittau, zuständig für die Blaue Lagune, als auch im Revier Görlitz waren viele Streifen mit der Aufnahme von Verkehrsunfällen überbelastet. Am Wochenende krachte es auf den Straßen der Oberlausitz immerhin insgesamt 65-mal, es gab 16 Verletzte.

Wenigstens mussten am See keine Rettungsdienste zum Einsatz kommen. Sieht man von den Schauübungen der Wasserwacht ab. Uwe Restetzki, Leiter der Görlitzer Feuerwehr, weiß, dass ein Herankommen an Einsatzorte bei mit Fahrzeugen verstellten Anfahrtswegen schnell kritisch werden kann. „Die vorgegebenen Zeiten sind dann jedenfalls nicht mehr einzuhalten, wenn man sich schrittweise vortasten muss.“ Rettungsgassen zu bilden, scheint auf den engen Ortsstraßen ohnehin noch weniger als auf Autobahnen machbar. Schlimmstenfalls müssten sich die Wehren eine Auffahrt auf den Radweg suchen. „Für diesen Fall haben wir mittlerweile auch Schlüssel für alle Schranken rund um den See mit an Bord“, berichtet Restetzki.

Einen positiven Aspekt kann Christian Hänel dem Sonntag abringen: Der Tag hat gezeigt, welches Potenzial der See hat. Sobald das Wetter stimmt, locke er die Leute. Deutsche, Tschechen und Polen sind am Sonntag an den See geströmt. „Viele hatten ihre Liegen und Zelte auch außerhalb des Strandbereiches aufgeschlagen“, hat Hänel beobachtet. „Es ist ja auch ein schöner See mit einer guten Wasserqualität“, sagt er. Vor weiteren Wochenenden mit Parkchaos fürchtet er sich aber nicht. Die Besucherzahl am See ist sehr stark vom Wetter abhängig. Deshalb gab es dieses Jahr – wegen des wechselhaften Sommers – bisher auch keine Schwierigkeiten mit den Kapazitäten. Noch mehr Parkplätze an der Blauen Lagune seien auch einfach nicht möglich gewesen. „Mehr geht nicht“, so Hänel.

