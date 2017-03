Handball Chancenverwertung kostet Punktgewinn Weibliche B-Jugend der HSG Neudorf/Döbeln verliert auswärts deutlicher als nötig.

Selina Reichenbach erzielte für die HSG vier Treffer. © Dietmar Thomas

So richtig ärgerlich war die 14:19 Niederlage der B-Jugendmädchen der HSG Neudorf-Döbeln im Bezirksligaspiel bei der NSG Burkhardsdorf/ Thalheim.

Trainer, Spielerinnen und mitgereiste Eltern waren sich darin einig, dass in dem Match mehr drin war, als die letztendlich zu hohe Niederlage. Dies lag vor allem an der Chancenverwertung. Lange Zeit lagen die Neudorf/Döbelnerinnen nur knapp zurück, der Ausgleich schien greifbar. Die HSG-Abwehr stand gut, Torfrau Lena Mangler hielt, was zu halten war. Aber im Angriff kam zu wenig Zählbares heraus. Viele Torgelegenheiten wurden vergeben. Zudem brachten Unkonzentriertheiten im Vorwärtsgang immer wieder die Gegnerinnen in Ballbesitz. (DA/tm)

