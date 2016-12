Fußball-Landesliga Chancenloses Rumpf-Team Stahl Riesa kassiert zum Saisonende eine weitere Pleite beim Tabellennachbarn.

Richard Penicka erzielte den einzigen Riesaer Treffer in Hohenstein-Ernstthal. Doch auch bei ihm dürfte der Ärger über die Niederlage tief sitzen. © Archiv/R. Belitz

„Eine anspruchsvolle Aufgabe, die unsere volle Kraft und Konzentration erfordern wird“, so hatte Stahl Riesa die Partie beim VfL Hohenstein-Ernstthal am Sonnabend im Vorfeld bezeichnet. Am Ende steht hinter der letzten Hinrunden-Begegnung eine 1:3-Niederlage für das Team von Trainer Daniel Küttner.

Vor knapp 200 Zuschauern auf dem Kunstrasen waren die Gastgeber bereits in der 9. Minute in Führung gegangen. Kurz vor dem Wechsel legten sie das 2:0 nach. In der zweiten Hälfte hielt Stahl das Spiel weitgehend offen, schaffte aber erst in der 85. Minute durch Richard Penicka den Anschlusstreffer. Hohenstein-Ernstthal machte eine Minute vor Schluss mit seinem dritten Tor alles klar.

Es war buchstäblich eine Rumpf-Elf, mit der die Stahler auflaufen mussten. Der Personalbestand war so „dünn“, dass sogar Co-Trainer Rühle auf dem Spielprotokoll als Wechselspieler aufgeführt werden musste. Die Namen wichtiger Stammspieler dagegen fehlten. Das hat insbesondere bei Facebook für Unverständnis bei einigen Fans gesorgt. „Da haben einige die Saison wohl schon abgehakt“, heißt es unter anderem mit Verweis darauf, dass einige Akteure wohl aus privaten und nicht Verletzungsgründen abgesagt hatten. Zwar wurde den eingesetzten „Stahlern“ eine gute kämpferische Leistung attestiert. Letztlich aber gab es am Dreier für den Tabellenfünften nichts zu deuteln.

Stahl Riesa beendet die Hinrunde auf dem vierten Platz. Sieben Siegen stehen drei Niederlagen gegenüber, hinzu kommen drei Remis. Das klingt statistisch gesehen gar nicht so schlecht. Doch der Abstand nach oben ist nun doch schon beträchtlich. Spitzenreiter FC Eilenburg hat bereits elf Punkte mehr als Stahl auf dem Konto. Ein Grund dafür ist vor allem die Auswärtsschwäche der Elbestädter. Alle drei Saisonniederlagen wurden auf fremdem Platz kassiert, während Eilenburg – nur ein Beispiel – auch in fremden Gefilden unbezwungen blieb.

