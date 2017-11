Chancenlos in Kiel Dynamo Dresden geht beim Tabellenzweiten mit 0:3 unter. Dabei hatten die Schwarz-Gelben noch Glück.

Es hätte ein dreckiger Sieg sein dürfen, hieß es vor dem Spiel von Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus, und auch Mittelfeldspieler Niklas Hauptmann hatte auf ein solches Erfolgserlebnis gesetzt. Doch am Ende wurde es nur ein dreckiges Spiel, das chancenlose Dresdner klar gegen Holstein Kiel verloren.

Gab es Änderungen im Spielsystem?

Ja. Die Schwarz-Gelben versuchten es mit einer hohen Flexibilität. Bei eigenem Ballbesitz spielten die sie mit Dreierkette, bestehend aus Jannik Müller, Florian Ballas und Manuel Konrad. Dazu fanden sich zentral Paul Seguin und Niklas Hauptmann wieder, Andreas Lambertz agierte davor. Bei den Angriffen der Kieler variierten die Dresdner zwischen Fünferkette und der eingespielten Viererkette.

Gingen die Dresdner nach den vier sieglosen Partien in Serie verunsichert ins Spiel?

Nein. Zumindest zunächst nicht. Wie auch in Nürnberg wollten die Dynamos den Ball möglichst mittels eigener Offensive vom eigenen Tor weghalte. Schon in der ersten Minute fand sich Haris Duljevic allein im Strafraum der Störche wieder, doch dem Bosnier versprang der Ball bei der Annahme. Nach einer Viertelstunde begannen die Gastgeber aber zu zeigen, warum sie in der Tabelle der 2. Liga auf Rang zwei stehen. Dreimal kamen die Störche innerhalb kürzester Zeit in den Rücken der Dynamo-Abwehr, doch Dominick Drexler, Marvin Ducksch und Kingsley Schindler verzogen bei ihren Großchancen.

Wie fiel das Gegentor?

Nach 24 Minuten war die Dynamo-Abwehr endgültig schwindlig gespielt. Nach feiner Flanke von Drexler prüft der Steven Lewerenz SGD-Keeper Marvin Schwäbe, der den Schuss des einstigen Dresdner Nachwuchsspielers klasse pariert. Doch Ducksch kann den zur Seite abgewehrten Ball schließlich ohne Probleme im Tor unterbringen. Dass es nach 45 Minuten nur mit 0:1 in die Kabine ging, lag mehr am Glück als an gekonnter Defensivarbeit des Neuhaus-Teams.

Zeigten die Dresdner nach der Pause eine Reaktion?

Sie versuchten es. Allerdings wirkten die Gastgeber weiter entschlossener und gefährlicher. Erst in der 54. prüfte Duljevic Kiels Keeper Kenneth Kronholm etwas ernsthafter. Doch auch danach kam Dynamo nicht besser ins Spiel. Vielmehr hätte Ducksch spätestens in der 60. Minute auf 0:2 stellen müssen, doch auch hier war den Schwarz-Gelben noch das Glück hold. Das galt auch in der 65. Minute, als Schiedsrichter Rene Rohde den bereits verwarnten Niklas Kreuzer nach einem mit Strafstoß gewürdigten Foul auf dem Platz ließ und Drexler den Ball nur an die Latte setzte. Für einen Motivationsschub sorgte das bei den Dresdnern allerdings nicht. Erst etwa zehn Minuten vor Schluss gab es wieder so etwas wie Zug zum Tor. Doch Mlapa und Fabian Müller verzogen knapp oder scheiterten an Kronholm. Den Sieg wollte sich Kiel aber nicht streitig machen lassen und erzwang in der 83. Minute schließlich das 2:0 durch Lewerenz, dem Schindler in der 88. Minute das 3:0 folgen ließ.

Wer überzeugte dennoch bei den Schwarz-Gelben?

Lange sah es so aus, als müsste hier auch Niklas Kreuzer stehen, doch der Rechtsverteidiger wandelte schließlich nah am Platzverweis und verursachte den Elfmeter. So bleibt Marvin Schwäbe. Der Keeper verhinderte mit mehreren Paraden eine noch höhere Niederlage.

