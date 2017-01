Bogensport Chancen weiter gesunken Die Döbelner Bogenschützen haben in der Regionalliga vier Punkte geholt. Der Abstieg ist damit aber nicht gebannt.

© Symbolfoto/Uwe Soeder

Am dritten Spieltag der Regionalliga Ost haben die Döbelner Bogenschützen ihre Punktezahl verdoppeln können, sehen sich aber weiterhin als Tabellenletzter. Zum rettenden sechsten Platz beträgt der Abstand sieben Punkte, was die Chancen auf den Klassenerhalt sinken lässt.

Auf dem Gelände des Olympiastützpunktes in Berlin duellierten sich Silke Bertram, Anne Eichhorn, Yvette Gieseke, Christoph Windler und Tobias Jähnichen mit sieben weiteren ostdeutschen Bogenteams. Den Auftakt machten die drei Damen gegen die derzeitig erstplatzierten Schützen des SV GutsMuths Jena und verloren knapp. Das zweite Spiel dagegen wurde in gleicher Besetzung souverän gegen den sächsischen Konkurrenten Motor Gohlis Nord Leipzig mit 6:0 gewonnen. Danach konnte das Trio gegen den ESV Rostock in der dritten Runde keinen Sieg verbuchen. Auch die Auswechslung von Yvette Gieseke für Tobias Jähnichen hatte im vierten Duell nicht den gewünschten Effekt. Gegen die Gastgeber vom BSC Bergmann-Borsig Berlin fehlte nur ein Ring zum Unentschieden. Ebenso sieglos blieb das fünfte Match gegen die Müllroser SG. In der sechsten Runde jedoch konnten die Döbelner mit dem neu eingewechselten Christoph Windler gegen den 1. BSV Hennigsdorf wieder einen klaren 6:0-Sieg erringen. Das letzte Spiel gegen den Blankenfelder BS 08 konnte nicht gewonnen werden. (DA/yg)

zur Startseite