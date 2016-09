Chancen für Bautzen und Kamenz In der 3. Runde erwartet Einheit den 1. FC Lok Leipzig. Budissa will Schmach von Bad Muskau vergessen machen. Schiebock und Oberland Spree auf Reisen.

Fußball Sachsenpokal. Am Wochenende steht die dritte Hauptrunde um den Fußball-Sachsenpokal auf dem Programm. Für die Partie zwischen dem NFV Gelb-Weiß Görlitz und der BSG Chemie Leipzig gibt es noch keinen Termin. Als letzte Mannschaft qualifizierte sich am Dienstagabend der BSC Freiberg durch ein 1:0 (0:0)-Sieg nach Verlängerung beim Heidenauer SV. Paul Kiontke traf in der 118. Minute zum Tor des Tages.

In Runde drei steigen auch der Chemnitzer FC und der FSV Zwickau ein. Neben den beiden sächsischen Drittligisten sind noch vier Regionalligisten, vier Oberligisten sowie jeweils elf Landesligisten und Landesklässler im Rennen. Die wohl attraktivste Begegnung führt am Sonntag den SV Einheit Kamenz und Regionalliga-Aufsteiger 1. FC Lok Leipzig zusammen. Gespielt wird erst ab 17 Uhr im Stadion der Jugend. Diese Partie gab es bereits vor fast genau drei Jahren. Am 8. September 2013 gewann Lok im heimischen Leipzig mit 8:7 nach Elfmeterschießen.

Kamenz 2015/16 im Halbfinale

Die Lessingstädter waren im letzten Wettbewerb bis ins Halbfinale vorgedrungen, hatten auf dem Weg dorthin nacheinander drei Oberligisten ausgeschaltet. „Wir rechnen uns auch gegen Lok etwas aus. Der tolle Saisonstart der Leipziger in der vierten Liga macht die Sache erst richtig scharf“, sagt Trainer Frank Rietschel.

Da der Verband die Partie als Sicherheitsspiel eingestuft hat und rund 400 Leipziger Fans erwartet werden, müssen die einheimischen Zuschauer einige organisatorische Dinge beachten. So ist der Eingang Nordstraße den Gästefans vorbehalten, wo sich auch die Parkplätze für die Leipziger Gäste befinden. „Die Heim-Zuschauer nutzen bitte den Eingang Dittrichstraße und die Parkplätze im Behördenzentrum“, ergänzt Geschäftsstellenleiter Frank Terks. Die Kamenzer Stadiontore öffnen sich für die Fans um 16 Uhr.

Budissa erinnert sich an Desaster

Für die FSV Budissa Bautzen steht am Sonntag ab 15 Uhr das Gastspiel in Bad Muskau an. Normalerweise eine Pflichtaufgabe für die Spreestädter, hätte es nicht vor einem Jahr das Desaster in der Parkstadt gegeben. Budissa verlor in der Pücklerstadt mit 1:2 (0:0) und sorgte damit für die große Blamage der Runde.

Lukas Machinka und Sebastian Kölzow erzielten die Tore für den Klub aus der 7. Liga, Maik Salewski gelang lediglich noch der Anschlusstreffer. Zumindest Kölzow steht nicht mehr im Kader der Rot-Weißen. „Wir wollen den Schwung vom ersten Punktspielsieg gegen Neustrelitz mit nach Bad Muskau nehmen, um die Revanche mit Freude und Elan in Angriff zu nehmen“, sagt Bautzens Trainer Reimund Linkert.

Bereits am Sonnabend ab 15 Uhr sind Oberligist Bischofswerdaer FV und Landesklasse-Vertreter SV Oberland Spree im Einsatz. Die Schiebocker gastierten in Pirna-Copitz, wo seit dieser Saison Ex-Dynamo Nico Däbritz auf der Trainerbank sitzt. Zu den Leistungsträgern des Landesligisten zählen auch die ehemaligen BFV-Kicker Falk van Kolck, Maximilian Dietze und Erik Weskott, die ganz sicher hochmotiviert ins Spiel gehen. Die Copitzer zogen mit Siegen in Oppach (6:1) und Zschachwitz (5:3) in die dritte Runde ein. Für die Bischofswerdaer ist es die Chance, nach der ersten Punktspielniederlage (1:3 in Merseburg) wieder neuen Schwung für die Meisterschaft zu holen. Bitter: Tom Hagemann, Neuzugang von Dynamo Dresden, fällt mehrere Wochen aus. Er war in Merseburg unglücklich auf die Schulter gefallen und kam ins Krankenhaus, wo eine Schlüsselbeinfraktur diagnostiziert wurde.

Einen perfekten Start hat der SV Oberland Spree hingelegt, aktuell Spitzenreiter der Landesklasse Ost. Vier Pflichtspielsiege infolge hat die Mannschaft von Spieler-Trainer Stefan Richter hingelegt. Der SVO ist bei Grün-Weiß Coswig zu Gast, der sich mit Erfolgen in Weinböhla (2:0) und zu Hause gegen den FSV 1990 Neusalza/Spremberg (7:6 nach Elfmeterschießen) qualifizierte. Vor der Saison verließen die Torjäger Paul Kiontke (Freiberg) und Richard Penicka (Riesa) die Grün-Weißen in Richtung Landesliga. Zudem verließ Trainer Daniel Küttner nach fünf erfolgreichen Jahren die Coswiger, sitzt jetzt bei Stahl Riesa auf der Bank. Neuer Coach ist der 51 Jahre alte Frank Selber, der in der Vorsaison beim TSV Rotation Dresden arbeitete.

