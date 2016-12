Chance für Vereine Es lohnt sich, „Verein des Jahres 2016“ zu werden. Die Sparkasse vergibt dafür knapp 20 000 Euro. Doch bewerben kann man sich nur noch wenige Tage.

Das Interesse ist groß. Für die Auszeichnung „Verein des Jahres 2016“ liegen der Ostsächsischen Sparkasse Dresden bereits 155 Nominierungen vor – in etwa so viel wie im vergangenen Jahr. Zusammen mit der Sächsischen Zeitung als Medienpartner sucht das Geldinstitut nach Ehrenamtlichen, die in diesem Jahr besonders engagiert waren. Vorgeschlagen werden können Vereine aus Dresden, dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, aus der Region Hoyerswerda sowie aus dem Bereich Kamenz/Radeberg.

Sparkassensprecherin Petra Gehlich sagte, die meisten Nominierungen kamen bislang aus der Sächsischen Schweiz und dem Osterzgebirge, 76 an der Zahl. Es folgen Dresden (61) und die anderen Gebiete (34). Mit dabei sind unter anderem der Tanzclub Saxonia aus Dresden, der TSV Rotation, ebenfalls aus der Landeshauptstadt, der Verein Christopher Street Day aus Pirna, der Schlossverein Struppen, der Tierschutzverein Hoyerswerda und der Verein Schauanlage und Museum der Granitindustrie aus Haselbachtal nahe Kamenz.

Vergeben wird die Auszeichnung in den Kategorien Kultur, Sport und Soziales. Den Gewinnern winken jeweils 3 000 Euro. Die Zweit- und Drittplatzierten erhalten 2 000 bzw. 1 000 Euro. Es gibt aber auch einen Publikumspreis, der mit 1 500 Euro dotiert ist.

Nur noch bis 31. Dezember ist jedoch Zeit, sich selbst oder einen anderen Verein vorzuschlagen. Sparkassensprecherin Petra Gehlich: „Wir hoffen natürlich, dass der ein oder andere die Zeit zwischen den Feiertagen nutzt, um seinen Verein zu nominieren. Das geht ja auch in wenigen Klicks zwischen Frühstück und Gänsebraten.“

Dazu geht man einfach auf die Internetseite www.vereindesjahres.de und hinterlässt die Kontaktdaten seines favorisierten Vereins. (SZ)

