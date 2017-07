Chance für Tiere in Not Um den Vierbeinern helfen zu können, sucht der Großenhainer Tierschutzverein neue Mitstreiter, aber auch Material zur Pflege.

Die Coswigerin Dana John hat ihren Hilferuf über Facebook gestartet. Sie betreibt eine Pflegestelle des Großenhainer Tierschutzvereins, zieht verwaiste Katzenbabys groß und versucht, die Arbeit des Katzenhauses von Inge Will fortzusetzen.

Da sie in einer Mietwohnung lebt, kann sie nur Katzenbabys zur Aufzucht aufnehmen. Der Tierschutzverein sucht ständig Menschen, die bei sich zu Hause eine Pflegestelle einrichten würden, die genügend Platz, Zeit und Liebe für die Tiere haben, sagt Dana John. Doch denen, die es schon tun, fehlt es oft am Einfachsten. Wer sie unterstützen will, kann helfen mit Handtüchern, Bettlaken, Einweg-, Lederhandschuhen, Wickel- und Krankenunterlagen, Schuhkartons, Zeitungspapier, ganz oder geschreddert, Käfigen, Transportboxen, Einwegspritzen mit und ohne Kanülen. Kontakt über Vereins-Web-Seite. (SZ/IL)

Mehr hier www.grossenhain-tierschutzverein.de/

Spendenkonto: Sparkasse Meißen, IBAN:

DE43850550003400002568, BIC: SOLADES1MEI

zur Startseite