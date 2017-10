Chance für eine Kurskorrektur CDU-Politiker im Landkreis Meißen sehen der Rücktritt von Stanislaw Tillich überwiegend positiv. Eine Abgeordnete ist aber sehr skeptisch.

Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) hat am Mittwoch seinen Rücktritt erklärt. © dpa

Mit dem Rücktritt von Stanislaw Tillich (CDU) ist der Weg frei für neue Ideen und Konzepte. Das sagte der Meißner Landrat Arndt Steinbach (CDU) der SZ. „Das ist auch eine Chance für eine politische Kurskorrektur in Sachsen. Ich werde den neuen Ministerpräsidenten bei seiner Arbeit unterstützen.“ Heute gehöre sein Respekt aber zunächst dem scheidenden Stanislaw Tillich. „Er hat viel für Sachsen geleistet, das verdient große Anerkennung.“





Unter Tillich habe Sachsen einen ungeahnten wirtschaftlichen Aufschwung erlebt, so der CDU-Kreisvorsitzende Ulrich Reusch. Er verdiene Respekt für den Rücktritt. Seinen designierten Nachfolger Michael Kretschmer hält Reusch für sehr geeignet. Er habe eine hohe Kompetenz auf dem Gebiet der Innovation und der Bildungspolitik. Mit ihm könne der nötige Generationswechsel an der Spitze der sächsischen Christdemokraten gelingen.



Die Meißner CDU hatte in den Tagen nach der Wahl darauf verwiesen, dass es jetzt dringend nötig sei, den Markenkern der Union zu stärken. Entsprechende Anträge und Vorschläge aus dem Kreis seien allerdings in der Vergangenheit auf höherer Ebene zumeist ignoriert worden. So setzten sich die Meißner für ein Verbot der Burka, eine Dienstpflicht für junge Männer sowie Frauen und eine Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft ein.



Der Großenhainer Abgeordnete Sebastian Fischer: „Mit Tillich geht ein erfolgreicher und erfahrener Ministerpräsident - ich bedauere das. Gleichzeitig öffnet er die Tür für einen Neuanfang, für mehr Emotion und bessere Kommunikation in Sachsens Politik.“



Seine Meißner Kollegin Daniela Kuge war vom Tillich-Rücktritt geschockt. „ Ich bedaure zutiefst seine Entscheidung.“ Bei einer offenen Abstimmung im CDU-Landesvorstand stimmte sie gegen die Nominierung Michael Kretschmers als Tillich-Nachfolger. Sie habe größte Bedenken. (SZ/um)

Tillich im Landkreis Meißen: Zwischen Betriebsrundgang und Brandanschlag zurück weiter











Links zum Thema Meißner CDU begrüßt Wechsel

zur Startseite