Chance für ein Dorfzentrum

Der Gasthof ist abgerissen, nun überlegen die Börnersdorfer, was an dieser Stelle entstehen könnte. Ein Platz mit Bänken und Blumen als kleine Oase zum Treffen und Reden würde den Einwohnern schon reichen. Wenn dann dort auch noch regelmäßig Verkaufswagen und die rollende Sparkasse halten würden, wären die Börnersdorfer froh. Prinzipiell sind die Ideen umsetzbar, sagt Bürgermeister Thomas Mutze (parteilos). Es handele sich um ein klassisches Projekt für das Förderprogramm der integrierten ländlichen Entwicklung. Eine entsprechende Antragstellung macht Mutze jedoch von zwei Bedingungen abhängig. Erstens, dass das Grundstück frei von Altlasten ist und zweitens, dass der Eigentümer es nicht für einen horrenden Preis an die Stadt verkauft. Gespräche dazu haben bisher noch nicht stattgefunden. Derzeit hat die Stadt Bad Gottleuba-Berggießhübel andere finanzielle Schwerpunkte. (SZ/sab)

