Die Diagnose nach der neuerlichen Niederlage fiel ungewohnt ausführlich aus. Dynamos Trainer Uwe Neuhaus gewährte nach dem 1:2 gegen 1860 München tiefe Einblicke in das Innenleben seiner verunsicherten Truppe. Die Kurzform seiner Analyse: Es liegt nicht am Wollen, sondern an der fehlenden körperlichen und mentalen Fitness. „Moral hat die Mannschaft gezeigt. Mir ist wichtig, dass sie alles gegeben hat“, erklärte er mit Blick auf die Schlussphase mit dem Anschlusstreffer und den Großchancen zum Ausgleich.

Doch mit Moral allein können die Schwarz-Gelben keine Spiele mehr gewinnen. Der Kräfteverschleiß am Ende der Saison ist offensichtlich – besonders bei den Jungprofis. „Wenn die Partie eines gezeigt hat, dann, dass einige Wechsel wohl nötig sind“, fasste Neuhaus seine Überlegungen zusammen. Mit Aias Aosman und Niklas Hauptmann, der in seiner Premierensaison im Männerbereich gleich zu Dynamos größter Entdeckung wurde, nannte er bereits zwei Kandidaten für eine Verschnaufpause. „Niklas kommt körperlich an seine Grenzen“, so Neuhaus. Infrage käme wohl auch der seit Wochen nach seiner Form suchende Marvin Stefaniak.

Das letzte Auswärtsspiel der Saison in Karlsruhe wird so zur seltenen Chance für die zweite Reihe. Neuhaus ist kein Fan der Rotation, vertraut lange seiner Stammelf, doch nun ist auch er überzeugt, dass Veränderungen nötig sind. Als Alternative für die Außenbahnen bietet sich vor allem Marcel Hilßner an, der es bisher erst auf sieben Kurzeinsätze brachte. Im Rahmen der Future League, einer Spielrunde für die Anschlusskader, konnte er sich am Montagabend in Dresden-Weißig gegen den Chemnitzer FC empfehlen. Per Strafstoß erzielte der 22-Jährige beim 4:0-Sieg die Führung. Ebenfalls zum Einsatz kam Nils Teixeira, wenn auch auf ungewohnter Position im defensiven Mittelfeld. Der Außenverteidiger, dessen Vertrag nicht verlängert wird, könnte am Sonntag beim KSC den gelbgesperrten Niklas Kreuzer vertreten.

Weitere Kandidaten für eine Startelfpremiere wären Innenverteidiger Hendrik Starostzik sowie die Eigengewächse Robin Fluß und Niklas Landgraf, deren Verträge ebenfalls nicht verlängert werden. Dass die zuletzt schwachen Leistungen noch Einfluss auf die Kaderplanung für die nächste Saison haben könnte, schloss Neuhaus nahezu aus. „Ich lasse es mir durch den Kopf gehen. Aber ich weiß grundsätzlich schon, was die Spieler können und was nicht. Da muss man die Kirche auch im Dorf lassen.“

