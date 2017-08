Chance für den Gasthof Familie Müller hat die Tür im Wirthaus in Rennersdorf-Neudörfel schon lange zugesperrt. Doch es gibt Hoffnung.

Im ehemaligen Gasthof Müller im Stolpener Ortsteil Rennersdorf-Neudörfel ist so manche Fete gefeiert worden. Die Einwohner wollen das Traditionshaus als Vereinszentrum erhalten. © Dirk Zschiedrich

Lange durchzechte Skatabende, ausgiebige Debatten am Stammtisch, lustige Faschingsfeiern – die Einwohner von Rennersdorf-Neudörfel haben im Gasthof Müller schon viel erlebt. Doch das Gebäude wie auch die Besitzer sind in die Jahre gekommen. Der letzte Gastwirt hat die Türe lange zugesperrt.

Schade um die schönen Räume, sagten sich einige Einwohner. Zwar gab es in jüngster Vergangenheit noch ein paar Veranstaltungen, organisiert von Vereinen, allerdings unter widrigen Bedingungen. So wurde die Idee geboren, aus dem Gasthof ein Vereinszentrum zu bauen. Seit dem Jahr 2012 arbeiten sie an dem Plan. Der Durchbruch fehlte bislang.

Im Herbst 2014 hat der Stadtrat den Ankauf des Objekts und Frühjahr 2015 den Abriss beschlossen. Dann gab es die Überlegung, das eigentliche Wirtshausgebäude zu sanieren und den Anbau abzureißen. Dabei bleib es dann auch. Doch vor wenigen Tagen wurden die Einwohner hellhörig. Joachim Oswald, Leader-Regionalmanager in der Sächsischen Schweiz, hielt im Stolpener Stadtrat einen Vortrag über die Möglichkeiten, die dieses Fördeprogramm so bietet. Er sprach dem Gasthof-Projekt gute Chancen zu. Allerdings dürfte man wohl nicht so lange überlegen. Bis 2020 können 19,6 Millionen Euro Fördermittel abgerufen werden. Der Landkreis habe noch eine Aufstockung beantragt. Die Bedingungen seien so gut wie nie. Etwa ein halbes Jahr Vorbereitungszeit müsste einkalkuliert werden. „Nach 2020 wird es aber nicht mehr so viele Fördermittel geben“, ist sich der Regionalmanager sicher.

Eine Chance, die man sich in Rennersdorf-Neudörfel nicht entgehen lassen will. Deshalb hakte Stadtrat Detlef Wächtler (CDU) nach und wollte vom Experten genau wissen, wofür es Geld gibt. Speziell auf den Gasthof bezogen, gebe es Geld für Arbeiten, damit das Gebäude wieder genutzt werden kann. Neue Tische und Stühle für einen Gemeinschaftsraum werden zwar nicht gefördert, dafür aber die Sanitäranlagen. Damit könnte nun tatsächlich der Durchbruch geschafft werden.

Einen Haken hat die Sache allerdings. Der Stadtrat müsste zustimmen, die Eigenmittel in den Haushaltsplan aufzunehmen ne. Für 2018 will sich CDU-Rat Detlef Wächtler dafür auch einsetzen.

