Cha-cha-cha mit der Profitänzerin Dass Isabel Edvardsson nach Neugersdorf kommt, hat sich schon herumgesprochen. Deshalb muss sie ihr Programm sogar erweitern.

In der diesjährigen Ausgabe der Fernsehshow „Let’s Dance“ trat Profitänzerin Isabel Edvardsson gemeinsam mit dem Schlagersänger Michael Wendler auf. Foto: dpa © dpa

Da hat sich Isabel Edvardsson einiges vorgenommen. Am 3. Dezember kommt die bekannte Profitänzerin aus Hamburg – Edvardsson ist mehrfache deutsche Meisterin in den Standardtänzen – für einen Tag nach Neugersdorf. Dort erwartet sie in der örtlichen Tanzschule Lucke ein volles Programm, sie zeigt eine Tanzshow und gibt Kurse für Tanzpaare. Aber große Herausforderungen ist die prominente Blondine ja gewöhnt. Zum Beispiel beim Tanzen mit ungelenken Schlagersängern. Denn bekannt ist Isabel Edvardsson unter anderem aus der Fernsehshow „Let’s Dance“. Dort tritt sie mit prominenten Partnern an, die vom Tanzen allerdings wenig Ahnung haben. Ihre Herausforderung ist es, die Amateure so zu trainieren, dass es professionell aussieht. Bereits zweimal ist ihr das gut gelungen und sie hat die Show gewonnen. In diesem Jahr landete sie allerdings gemeinsam mit dem Schlagersänger Michael Wendler auf einem der hinteren Plätze. Nach Neugersdorf kommt die Profitänzerin nun mit ihrem langjährigen Tanzpartner Markus Weiß, erzählt Jutta Lucke, Chefin der gleichnamigen Tanzschule, die den Besuch des Profipaares organisiert hat. Edvardsson und Weiß sind nicht nur auf dem Parkett ein Paar, sondern auch privat. Am 3. Dezember geben sie abends eine Tanz-Show im neuen Sportzentrum an der Karl-Liebknecht-Straße. Das hat sich schon herumgesprochen, die Nachfrage nach Tickets ist groß. Wer nicht nur zugucken, sondern selbst das Tanzbein schwingen will, kommt ebenfalls auf seine Kosten. Frau Edvardsson bietet in Neugersdorf Workshops an, bei denen Tanzwillige mit ihr lernen können. Das wollen viele nutzen, wie Frau Lucke von der Tanzschule erzählt. Auf dem Programm stehen drei Tänze: langsamer Walzer, Rumba und Cha-cha-cha. An Letzterem ist das Interesse der Hobbytänzer aus der Region besonders groß, berichtet Jutta Lucke. „Wir haben Anmeldungen aus Zittau, Görlitz und anderen Orten“, erzählt Frau Lucke. Aufgrund der großen Nachfrage hat sie sich entschlossen, sogar einen zweiten Kurs für Cha-cha-cha anzubieten. Insgesamt stehen vier Kurse mit der Profitänzerin und ihrem Partner auf dem Programm. „Dann fahren wir sie kurz ins Hotel, damit sie sich frisch machen können. Und dann geht‘s gleich weiter mit der Abendshow“, umreißt Tanzschulleiterin Frau Lucke den Tag.

Karten für Show und Kurse gibt es in der Tanzschule: info@tanzschule-lucke.de, Telefon 0172 9791231

