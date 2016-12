CFC will Führung neu aufstellen Vorstand und Aufsichtsrat beim Chemnitzer FC haben die Verantwortung für das finanzielle Minus in Millionenhöhe übernommen und planen nun einen Neuanfang.

Vereinslogo des Chemnitzer FC © Symbolbild: dpa

Der Vorstand und der Aufsichtsrat beim Fußball-Drittligisten Chemnitzer FC haben ihre Ämter für die Außerordentliche Mitgliederversammlung im Januar zur Verfügung gestellt. Bis dahin wollen die Mitglieder der Gremien im Amt bleiben, um eine rechtliche Vertretung des Vereins sicherzustellen und die für eine zukunftsorientierte Neuaufstellung notwendigen Schritte einleiten zu können. Das teilte der Verein am Mittwoch in einer Erkläung mit.

„Ich trage persönlich schwer an der entstandenen Lage. Ich stehe zu meiner Verantwortung und sehe mich gleichzeitig in der Pflicht, alles zu tun, damit ein Neustart des CFC gelingt“, sagte der CFC-Vorstandsvorsitzende Mathias Hänel. Mit „mit einer personellen Neuaufstellung sowie dem professionellen Know-how“ einige Sponsoren könne es gelingen, dass der Verein „wieder in ein wirtschaftlich solides Fahrwasser“ gelange, so Hänel. In der anstehenden Mitgliederversammlung am 12. Dezember wollen die CFC-Verantwortlichen den Mitgliedern Rede und Antwort stehen.

Der finanziell angeschlagene Drittligist hofft auf eine miilionenschwere Unterstützung der Stadt. Die Entscheidung über den Zuschuss von 1,26 Millionen Euro wird erst auf einer Sondersitzung des Stadtrates am 16. Dezember getroffen. Als weitere Maßnahme haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, den kaufmännischen Geschäftsführer Dirk Kall zum Vorsitzenden der Geschäftsführung zu berufen. So soll sichergestellt werden, dass alle Aktivitäten und Maßnahmen unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten erfolgen.

Eine Zahlung der Gelder von der Stadt sind an drei Bedingungen geknüpft: Konzeption und Aufbau eines Finanzcontrollings, Vorlage eines Konsolidierungs- und Sanierungskonzeptes und die Stadt erhält Einblick in die Bücher. Die Summe würde aus der Liquiditätsreserve der Stadt gezahlt werden.

Der Chemnitzer FC hatte vor wenigen Wochen bekanntgegeben, dass er ein Defizit von mehr als zwei Millionen Euro im laufenden Etat hat. Die von der Stadt in Aussicht gestellten 1,26 Millionen Euro stehen dem Verein als Entschädigung zu, weil im Zuge des Stadionumbaus der bis 2060 laufende Erbbaupachtvertrag des Vereins mit der Stadt beendet wurde. Club und Stadt hatten sich 2012 darauf geeinigt, dass die Summe nicht ausgezahlt, sondern mit der Stadionnutzung um ein Zwanzigstel pro Jahr verrechnet wird. Für eine Auszahlung der Gesamtsumme ist nun ein neuer Beschluss des Stadtrates notwendig.

