CFC gewinnt gegen FSV Frankfurt

Drittligist Chemnitzer FC hat am Samstag den ersten Sieg in der Rückrunde eingefahren. Die Elf von Cheftrainer Sven Köhler gewann beim FSV Frankfurt 3:0 (2:0) und rückte mit 34 Punkten bis auf zwei Zähler an den direkten Aufstiegsplatz heran. Vor 2843 Zuschauern trafen Dennis Mast (5.), Björn Jopek (43.) sowie Florian Hansch (51.) für den CFC.

Chemnitz begann wie die Feuerwehr und spielte sich zahlreiche Chancen heraus. So traf Daniel Frahn nach 30 Sekunden nur das Außennetz. Nach einer halben Stunde kam der FSV allerdings etwas besser in Schwung. Ein Tor der Frankfurter wurde wegen Foulspiels aberkannt. Doch dannach war der CFC schnell wieder spielbestimmend, stand in der Abwehr sicher, spielte weiter mutig nach vorn und nahm völlig verdient die drei Punkte mit nach Hause. (dpa)

