Cembalo erklingt in Niesky

Unter dem Titel „Bach und seine Vorbilder“ findet am Donnerstag in Niesky ein Cembalo-Konzert statt. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Niesky. Unter dem Titel „Bach und seine Vorbilder“ findet am Donnerstag, ab 16 Uhr, ein Cembalo-Konzert in der Kapelle der Diakonissenanstalt Emmaus statt. Auch in diesem Jahr macht der Schweizer Musikprofessor Andreas Marti während seiner Frühjahrstournee Halt in Niesky. Er präsentiert ein abwechslungsreiches Programm mit Werken von Johann Sebastian Bach, Georg Böhm und Dieterich Buxtehude. Alle Interessierten sind eingeladen, der Eintritt ist frei.

