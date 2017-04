CDU zieht Antrag zum Bündnis Buntes Radebeul zurück Die Sach- und Rechtslage habe sich geklärt, heißt es von der Fraktion. Trotzdem gibt es Kritik.

Johann Blatzheim (2. v.l.) und Angelika Richter (r.) vom Verein Bündnis Buntes Radebeul beim Treff in der Kantine der Landesbühnen Sachsen in Radebeul. © Norbert Millauer

Am Mittwochabend stand im nichtöffentlichen Teil des Verwaltungsausschusses der Antrag der CDU-Stadtratsfraktion zum Bündnis Buntes Radebeul auf der Tagesordnung. Die Fraktion hatte darin die Stadt aufgefordert, die weitere Zusammenarbeit mit dem Verein zu prüfen. Anlass dafür war eine Facebook-Mitteilung des Vereins, in der ausreisepflichtige Asylbewerber vor geplanten Abschiebungen gewarnt wurden. Die CDU-Fraktion hatte vom Bunten Bündnis verlangt, sich öffentlich von dieser Mitteilung zu distanzieren und gefordert, die für den Post verantwortlichen Mitglieder auszuschließen.

Jetzt wurde dieser Antrag zurückgezogen. Fraktionsvorsitzender Ulrich Reusch: „Die mit dem Antrag der CDU-Fraktion beabsichtigte Klärung der Sach- und Rechtslage ist für uns nach einer Erörterung im Verwaltungs- und Finanzausschuss inzwischen erfüllt.“

Sozialamtsleiter Elmar Günther hatte im Ausschuss die Arbeit des Vereins gelobt. Er erklärt: „Der Verein hat maßgeblich ein positives Klima zwischen Flüchtlingen und Radebeulern gefördert und dazu beigetragen, dass keine Eskalationen stattfanden.“ Günther wünsche sich auch in Zukunft eine Zusammenarbeit mit dem Bunten Bündnis und hoffe, dass der Verein weiter als Bindeglied zwischen der Bevölkerung und Flüchtlingen agiert.

Die Radebeuler CDU möchte die soziale Arbeit des Vereins und dessen politische Aktivitäten getrennt sehen. Der Facebook-Aufruf habe das Ziel verfolgt, rechtsstaatliches Verwaltungshandeln zu unterbinden. „Für uns als CDU ist entscheidend, dass solche Aufrufe künftig unterbleiben“, sagt Vorsitzender Werner Glowka. „Nach all der Aufregung gehe ich davon aus, dass dies die Verantwortlichen des Bunten Bündnisses inzwischen auch so sehen.“ Parteikollege Reusch betont, dass man die soziale Arbeit des Vereins nie bezweifelt habe oder in Misskredit bringen wollte.

Für Thomas Gey, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Stadtrat, kam der Rückzug des Antrags überraschend. Er sei froh, dass die Sache vom Tisch ist, sagt Gey, der auch Gründungsmitglied beim Bunten Bündnis ist. Gleichzeitig halte er es für eine Unverschämtheit, dass die CDU-Fraktion den Antrag überhaupt gestellt hat. „Im Verein hat das für Verwirrung und auch Ängste gesorgt“, so Gey. Er erwarte eine Erklärung von der CDU für das seiner Meinung nach übertriebene Verhalten. Grünen-Fraktionsvorsitzende Eva Oehmichen bezeichnet das Vorgehen der CDU als „unanständigen Wahlkampf, der auf Kosten der ehrenamtlich Arbeitenden und der Asylsuchenden ausgetragen wird.“

zur Startseite