CDU will neuen Fußballplatz Damit könnte das Weinbergstadion entlastet werden. Anwohner beschweren sich über die vielen Spiele.

Radebeul soll einen dritten Sportplatz bekommen. Doch so schnell wie sich die Sportler, allen voran die Spieler des Radebeuler BC, den Platz wünschen, wird er nicht kommen. Deshalb hat die CDU-Fraktion im Stadtrat jetzt vorgeschlagen, kurzfristig einen Kleinfeldfußballplatz zu bauen. Dadurch solle das Weinbergstadion entlastet werden.

Die Anwohner rund um das Stadion fühlten sich vor allem von den Fußballspielen am Wochenende belästigt. An rund 30 Sonntagen im Jahr wird dort von 9 bis 13 Uhr gespielt. An weiteren 15 Sonntagen finden auch noch Spiele am Nachmittag statt. Die Kapazitätsgrenzen des Weinbergstadions seien mehr als ausgeschöpft, heißt es von der CDU. Das Lößnitzstadion sei ebenfalls stark frequentiert.

Deshalb möchte die Fraktion, dass ein Kleinfeldfußballplatz im Bereich des Lößnitzbades errichtet wird. Auf sogenannten Kleinfeldern trainieren die Jugendmannschaften des BC. Ein Teil der Trainingseinheiten und die Wochenendspiele könnten auf dem neuen Fußballplatz ausgetragen werden. Der Bereich des Lößnitzbades bietet sich an, weil dort ohnehin der dritte Sportplatz entstehen soll. Der Kleinfeldfußballplatz könnte später gegebenenfalls zu einem größeren erweitert werden. Als Umkleidemöglichkeit schlägt die CDU vor, vorübergehend Container aufzustellen.

Der Stadtrat hat dem Antrag zugestimmt. Die Stadt muss nun prüfen, ob der Fußballplatz am Lößnitzbad oder an einem anderen Ort gebaut werden kann.

