CDU will mehr Geld und Aufmerksamkeit für den Kreis Die Union legt einen Forderungskatalog an die sächsische Politik vor.

Die Züge von Görlitz in Richtung Norden enden in Cottbus. Eine Direktverbindung nach Berlin finden die Christdemokraten aus dem Landkreis Görlitz erstrebenswert. © pawel sosnowski/80studio.net

Fünf Tage nach der Schlappe der CDU bei der Bundestagswahl hatte deren Kreisvorsitzender Octavian Ursu im SZ-Interview erklärt: „Wir müssen uns um den Schatten der Leuchttürme kümmern, und das sind die ländlichen Räume. Das ist eines der großen Themen.“ Nun trägt sein CDU-Kreisverband dieses Thema zum Landesparteitag, der Anfang Dezember in Löbau zusammenkommt. Auf mehreren Seiten listet ein Beschlussantrag auf, was sich die Städte und Gemeinden jenseits der drei Großstädte Sachsens wünschen.

Es ist ein hübscher Katalog von Forderungen zusammengekommen. Vor allem geht es dabei um mehr Geld: für Kommunen, für Investitionen in Schulen, Kitas, Rad- und Gehwege, für einen besseren Nahverkehr, für schnellere Verbindungen nach Dresden und Berlin, für Hilfen für Kommunen beim Breitbandausbau, für mehr Videoüberwachung und stichpunktartige Grenzkontrollen, für bessere Straßenanbindungen und manch anderes mehr. Die Mitgliederversammlung der CDU in Zittau am Sonnabend diskutierte eifrig über das Papier, die Mitglieder brachten viele Vorschläge ein und billigten schließlich den Katalog. Nun sollen weitere Kreisverbände als Unterstützer gewonnen werden. Das Vogtland signalisierte bereits Interesse. „Wir wollen, dass möglichst viele beim Landesparteitag hinter dem Papier stehen“, sagte Octavian Ursu. Schließlich sollen die Forderungen von der neuen Regierung unter dem designierten Ministerpräsidenten Michael Kretschmer ab Dezember schrittweise auch erfüllt werden.

Kretschmer selbst ließ sich am Sonnabend bei seinem Heimat-Kreisverband entschuldigen. Er zog die Reise zum gleichzeitig stattfindenden Kreisparteitag im Vogtland vor. Seine Bekanntheit dort sei geringer. Vom heimischen Görlitzer Kreisverband erhofft sich Kretschmer ohnehin Rückendeckung beim Landesparteitag.

Tatsächlich klang nur wenig Kritik an Kretschmer bei der regen Diskussion an. Der frühere Zittauer Bauamtsleiter Michael Hiltscher rügte ihn dafür, dass er in den letzten Jahren zu wenig zugehört habe. Der frühere Kreisrat und Lehrer Frank Heidrich aus dem Süden erneuerte seine Kritik an der Bildungspolitik Sachsens, die er schon bei der Nominierung Kretschmers in Niesky geäußert hatte. Zuvor hatte aber bereits Ursu erklärt, dass die CDU nicht genug und nicht rechtzeitig geliefert habe, und mit diesem Eingeständnis der Kritik ihre Spitze genommen. Die meisten sehen in Michael Kretschmer hingegen den kompetenten Politiker, der in den vergangenen Jahren für viele Projekte zusätzliche Mittel in die Region geholt hatte. Man habe daher trotz des Frustes an den Wahlständen gedacht, dass die Menschen stärker zwischen dem Direktkandidaten und der Partei unterscheiden würden. So beschrieb Rainer Kollmann aus Nieder Seifersdorf seine Erlebnisse aus dem Wahlkampf. Der 66-jährige Diplomkaufmann ist sich sicher: „Das Ergebnis ist nicht unsere Schuld vor Ort.“

So richteten die meisten auch den Blick auf das, was nun geschehen müsse, damit die Kommunal- und Landtagswahlen 2019 wieder ein Erfolg für die CDU werden. Das christliche Profil schärfen, fand der frühere Görlitzer Landtagsabgeordnete Volker Bandmann, und erhielt dafür Unterstützung vom Zittauer CDU-Stadtchef Michael Meaubert. Der fand: „Manchmal müssen wir zu unseren Werten stehen, auch wenn das bedeutet, dass wir auf Macht verzichten.“ Der Görlitzer Unternehmer Helmut Goltz mahnte den Strukturwandel mit der Energiewende nicht zu übertreiben, forderte dafür Zeit bis 2050 und warb inständig bei den CDU-Mitgliedern für die Unterstützung der Unternehmen in der Oberlausitz. Zusätzliches Geld für diesen Strukturwandel im Landkreis war Michael Hiltscher wichtig, und der Görlitzer Stadtwerke-Vorstand Peter Starre warnte davor, nun alles schlechtzureden, was die CDU richtig gemacht habe: „Wir bleiben eine moderne, christliche, wirtschaftsorientierte Partei, die das Soziale nicht vergisst.“ Ein Mitglied sprach sich gar für die Mindestrente aus, was bislang nur vom linken politischen Spektrum gefordert wurde.

Dieser Spagat zwischen der Stärkung der CDU-Spitze und einer behutsamen Erneuerung kam dann auch bei der Wahl des neuen Kreisvorstandes zum Ausdruck. Kreisvorsitzender Octavian Ursu wurde mit knapp 91 Prozent der Stimmen wieder gewählt, seine Stellvertreter mit dem Zittauer Landtagsabgeordneten Stephan Meyer, der Vorsitzenden der Kreistagsfraktion Sieglinde Rüdiger und Tilmann Havenstein aus dem Norden des Kreises ebenso. Bei den 18 Beisitzern allerdings sind neun Neue dabei, manche wie der Görlitzer Lehrer Clemens Kuche, der Bad Muskauer Bundesangestellte Tom Lehnert oder der Eno-Mitarbeiter Christoph Biele gehören der jüngeren Generation an.

