CDU will Internetausbau doch möglich machen Bei einer Studie zum Breitbandausbau macht Liebstadt trotz Förderung nicht mit. Ein Antrag der CDU soll das ändern.

Eine Studie soll den Liebstädtern helfen, an schnelleres Internet zu kommen. © dpa

Liebstadt. Bis jetzt hat Liebstadt keine Fördergelder für die Analyse des Breitbandausbaus beantragt. Bürgermeister Hans-Peter Retzler (Linke) betont, dass der Ausbau des Internets Aufgabe des Bundes sei, nicht der Kommunen. Er sperrt sich dagegen, dass das Problem nun auf seinem Tisch landen soll. Der Stadtverband der CDU will das jedoch nicht einfach hinnehmen.

Stadtrat Bernd Fritzsche hat daher am 16. Mai einen Antrag der CDU-Fraktion beim Bürgermeister eingereicht. Dieser muss nun auf die Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung gesetzt werden. Dann müssen die Räte darüber beraten und entscheiden, ob der Bürgermeister die Fördergelder für die Beratungsleistungen zum Breitbandausbau beantragen soll. Derzeit haben Kommunen die Möglichkeit auf eine hundertprozentige Förderung für die Breitbandanalyse vom Bund. Die Stadt müsste also nur den Antrag stellen.

Mit seiner Haltung verbaue Hans-Peter Retzler der Region die Zukunft, so Gert Bellmann, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes in Liebstadt. Daher hat die Partei nun die Initiative ergriffen. Um sich über die Möglichkeiten zu informieren, haben sich CDU-Mitglieder aus Liebstadt sowie aus Bad Gottleuba-Berggießhübel bereits mit dem Breitbandkompetenzzentrum Sachsen getroffen.

„Wir halten diesen Antrag auf Förderung für immens wichtig für die Zukunft der Gemeinde Liebstadt“, sagt Gert Bellmann. Die Räte fürchten, dass die gesamte Region ohne einen weiteren Ausbau des Breitbandnetzes für die Zukunft unattraktiv wird. „Kein Mensch wird ein Haus kaufen oder eine Firma in eine Region legen, in der es keine vernünftige Breitbandversorgung gibt“, so Bellmann. Derzeit sind, so sagt er, in Liebstadt maximale Übertragungsgeschwindigkeiten von 25 Megabit pro Sekunde möglich. Viele sehen das mäßig schnelle Internet jetzt noch nicht als Problem, sagt Bellmann. „Doch wenn die Bürger dann in Zukunft doch Übertragungsraten von 50 oder gar 100 Megabit pro Sekunde wollen, dann ist die Möglichkeit der Förderung verstrichen.“

Auch Bernd Fritzsche ist der Meinung, dass schnelleres Internet für Liebstadts Zukunft als Wohn- und Arbeitsplatz unabdingbar ist. „Es ist wichtig, dass dieser erste Schritt gegangen wird“, sagt er. So wisse man erst einmal, was möglich ist und welche Kosten auf die Stadt für den Ausbau zukommen würden. „Wir sind keine reiche Gemeinde“, sagt der Stadtrat. „Und vielleicht wird der Ausbau zu teuer für uns, aber das können wir dann immer noch entscheiden.“ Möglich wäre es mithilfe der Breitbandstudie, Fördermittel für die Ausbauleistung zu beantragen. Auch dabei helfen Bund und Freistaat.

Bernd Fritzsche denkt auch an die nachfolgenden Generationen, zum Beispiel seine Enkel. Er möchte nicht, dass sie ihn in ein paar Jahren fragen, warum die Stadt damals nichts für schnelleres Internet getan hat. Auch deshalb will er nun handeln.

Stadtratssitzung, 30. Mai, 19 Uhr, Ratssaal der Stadtverwaltung Liebstadt

zur Startseite