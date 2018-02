CDU will Hallenbad im Dresdner Norden Langebrücker und Weixdorfer Vereine müssten den Neubau gut erreichen können. Mehr Klarheit soll eine Diskussionsrunde bringen.

Schwimmsportler aus Klotzsche und Weixdorf schwören auf die Halle in Klotzsche. © Archivfoto: Steffen Füssel

Langebrück / Weixdorf. Die Diskussion um den Standort einer neuen Schwimmhalle in Dresden gewinnt an Fahrt. Die CDU im Dresdner Norden drängt auf einen ausreichend großen Neubau. „Vereine bekommen oft weniger Schwimmzeiten als angefragt, es fehlen Kapazitäten für Kinder im Vorschulalter oder in den weiterführenden Schulen. Auch Menschen mit Erkrankungen und Behinderungen haben es extrem schwer, einen der knappen Plätze für Rehasport und Ähnliches zu bekommen“, sagt Silvana Wendt, CDU-Stadträtin für den Dresdner Norden. Sie pocht deshalb auf eine Halle im Dresdner Norden. „Dabei darf Dresdner Norden nicht heißen Dresdner Nordwesten, also Pieschen“, sagt sie. Die Halle müsse für Schwimmvereine oder Freizeitschwimmer aus Weixdorf, Langebrück und Klotzsche gut erreichbar sein. „Der Standort müsste dann über die Straßenbahnlinien 7 oder 8 angebunden sein. Auch eine Erreichbarkeit über die Zugverbindungen sei vorteilhaft. „Die neue Halle sollte oberhalb der Stauffenbergallee liegen. Das ist für mich die Schmerzgrenze“, sagt die CDU-Politikerin.

Ähnlich hatte sich bereits der Langebrücker Ortsvorsteher Christian Hartmann (CDU) geäußert. Er hatte einen Neubau am jetzigen Standort in Klotzsche bevorzugt. „Er ist gut für die Vereine in Klotzsche und Weixdorf, für die Schüler und alle, die einfach nach Feierabend ihre Bahnen schwimmen wollen“, sagte er. Fügte aber hinzu: „Ich weiß aber auch, dass es in Pieschen und der Neustadt Schwimmvereine gibt, die eine stadtnahe Lösung bevorzugen.“ Letztendlich gehe es darum, eine ganzheitliche Lösung zu finden, in der möglichst die Interessen aller Stadtteile im Dresdner Norden berücksichtigt werden. Silvana Wendt sieht einen Bedarf über den Dresdner Norden hinaus. „Dresden hat im Vergleich mit anderen Städten eine geringe Wasserfläche in Hallenbädern. Das muss sich bessern.“

In der Tat. Nach Angaben der Bäder GmbH bieten die Hallen in Dresden knapp 5 000 Quadratmeter. Leipzig kann auf eine Wasserfläche von rund 6 300 Quadratmeter verweisen. „ Schwimmkapazitäten sind in ganz Dresden knapp. „Wir sollten deshalb auch eine Schwimmhalle im Dresdner Norden und eine weitere in einem anderen Stadtteil in Erwägung ziehen“, sagte sie.

Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, hat die Dresdner CDU Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) und den Chef der Bäder GmbH, Matthias Waurick, zur öffentlichen Diskussionsrunde eingeladen. Sie findet am Mittwoch, dem 7. März, um 19 Uhr im Dormero Hotel Dresden Airport, Karl-Marx-Straße 25, statt.

zur Startseite