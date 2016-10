CDU will Dresdens Radfahrer unterstützen

Damit der neue Haushalt wirklich ausgewogen wird und viele Interessen berücksichtigt sind, hat sich die CDU-Fraktion im Stadtrat viel Arbeit gemacht. Es gab Regionalkonferenzen mit allen Ortsverbänden, um auch von kleinen Projekten zu erfahren, die aber große Wirkung zeigen können. „Das wurde gut angenommen, und wir haben sehr intensiv diskutiert“, sagt Peter Krüger, der finanzpolitische Sprecher der Fraktion. Am Wochenende hat sich die CDU nun zu einer weiteren Klausurtagung getroffen. Sie will auf andere Fraktionen zugehen, wenn es Übereinstimmungen mit Schwerpunkten im Haushalt gibt. So will sie beispielsweise die Grünen beim Ausbau des Radverkehrs unterstützen. „Dafür haben wir auch Luft im Haushalt gefunden. Das Geld wäre da“, sagt Krüger. Details möchte er aber erst auf einer Pressekonferenz am Mittwoch bekannt geben. Auch den Aufbau eines touristischen Leitsystems in der Stadt, wie ihn die FDP vorschlägt, will die CDU unterstützen. (SZ/kh)

