CDU unterstützt Millionen-Investition in der Altstadt Der Stadtverband will den Trend „sanieren statt abreißen“ beibehalten. Wichtig sei vor allem bezahlbarer Wohnraum.

Für eine positive Entwicklung der innerstädtischen Bausubstanz muss auch in Zukunft stärker in Sanierung als Abriss investiert werden. Das ist die klare Botschaft des CDU-Stadtverbandes Meißen. Geld für die Bausubstanz im Zentrum in die Hand zu nehmen sei eindeutig der richtige Weg und zu unterstützen, sagt Stadtverbandschef Sven Gläser. Als gutes Beispiel nennt er das Meißner Unternehmen Herbold Consulting, das gerade Investoren für die Gebäude an der Fährmannstraße 1 bis 4 sowie die alte Druckerei am Theaterplatz interessieren konnte. „Hier sind keine Abrissarbeiten, sondern eine Totalsanierung der bestehenden Bausubstanz beabsichtigt. Diese Entwicklung unterstützt der CDU-Stadtverband ausdrücklich“, so Gläser.

An der Fährmannstraße seien statt Freiflächen neben Parkmöglichkeiten und Gewerberäumen vor allem marktgerechte Wohnungen geplant. „Die Käufer wollen mindestens sechs Millionen Euro in diese Immobilien investieren und direkt vermieten“, erläutert der Vorsitzende und benennt die daraus resultierenden Vorteile: „Das touristische Gesicht der Altstadt wird so erhalten, die Attraktivität der Nachbar-Immobilien erhöht. Größere Investitionen sichern Arbeitsplätze in der Stadt und die künftigen Mieter werden zu einer lebendigen und lebenswerten Innenstadt beitragen.“ Die CDU verfolge das Vorhaben mit Spannung und wünsche den Investoren viel Erfolg.

