CDU steht hinter Kretschmer Mit einem fast einstimmigen Ergebnis schickt ihn die Partei in die Bundestagswahl 2017. Kritik gab es aber auch.

Michael Kretschmer (CDU) will wieder in den Bundestag. © Ralf Hirschberger/dpa

Genauso wie Thomas Jurk (SPD).



Zum fünften Mal strebt der 41-jährige Michael Kretschmer den Einzug in den Bundestag an. Die CDU im Landkreis nominierte ihn am Sonnabend im Nieskyer Bürgerhaus mit 97 Prozent der Stimmen, 98 von 101 Mitgliedern stimmten für ihn. Landrat Bernd Lange zeigte sich zuversichtlich, dass es Kretschmer auch bei der nächsten Bundestagswahl, voraussichtlich im September 2017, schaffen werde, das Direktmandat in seinem Wahlkreis zu gewinnen.

Wäre schon jetzt Wahlkampf, dann stünde das Thema Sicherheit und Flüchtlingskrise im Mittelpunkt. Vermutlich dürfte beides aber auch im Spätsommer des kommenden Jahres weiterhin eine große Rolle spielen. So glaubt Kretschmer, dass „uns das Thema Zuwanderung noch lange in den Knochen stecken wird“. Kretschmer widmete weite Strecken seiner 20-minütigen Bewerbungsrede diesen aktuellen Problemen. Dabei räumte er ein, dass es ein Fehler gewesen sei, das Personal bei Landes- und Bundespolizei zu verringern. Es gebe nun Gespräche mit den zuständigen Innenministern die Zahl der Beamten konstant zu halten und damit – im Vergleich zur deutsch-französischen Grenze – deutlich mehr Personal der Bundespolizei an der deutsch-polnischen Grenze zu erhalten. Die Zuwanderung zu gestalten, sieht der CDU-Politiker als langfristige Aufgabe an. Krieg und Armut, das rasante Bevölkerungswachstum in Afrika verschärfen die Wanderungsbewegungen weltweit.

Kretschmer sprach sich dafür aus, in den Herkunftsländern für Sicherheit und Zukunftschancen zu sorgen, nur so würden Fluchtgründe beseitigt. Er verteidigte auch das Türkei-Abkommen, das den Flüchtlingsstrom über die Balkanroute versiegen hat lassen. Zugleich erklärte Kretschmer: „Eine Situation wie im Herbst 2015 darf sich nicht wiederholen“. Angesichts der hohen Zustimmung zu Kretschmer sind diese Positionen mehrheitsfähig in der Landkreis-CDU, doch regt sich auch Kritik. Frank Heidrich, Lehrer aus Eckartsberg bei Zittau und früherer Kreisrat, erklärte unter Beifall: „Die AfD müssten wir nicht haben, wenn die CDU am rechten Fleck wäre.“ Er kritisierte das späte Reagieren auf den Flüchtlingsstrom im Bund, auf die Lehrerprobleme in Sachsen und warf der Landes-CDU Arroganz gegenüber Regionen wie dem Landkreis vor. Der frühere Görlitzer CDU-Fraktionschef Werner Paul beklagte zudem eine Stigmatisierung Sachsens als fremdenfeindliches Bundesland. „Hier müsse gegengehalten und Flagge gezeigt werden.“

Mit Kretschmer steht der erste Direktkandidat für die Wahl im nächsten Jahr fest. Er muss sich auf ein breites Feld an Mitbewerbern einstellen. Die AfD wird am 5. November ihren Kandidaten küren, die Bündnisgrünen kommen im Januar zur Wahl ihres Bewerbers zusammen, die FDP sucht noch nach einem geeigneten Kandidaten, und die Linkspartei muss einen Nachfolger für Ilja Seifert aufstellen. Bei der SPD läuft es im Moment auf Thomas Jurk aus Weißkeißel hinaus, der über die Liste seiner Partei 2013 in den Bundestag eingezogen ist. Er sei derzeit der einzige bekannte Bewerber, erklärt Kreisvorsitzender Thomas Baum. Und als ob die Große Koalition im Bund zeigen wolle, dass sie auch im Kreis gut miteinander auskommt, werden die Sozialdemokraten wie die CDU im Nieskyer Bürgerhaus zur Wahl zusammenkommen – am 26. November.

