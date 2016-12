CDU: Radverkehr wird bevorzugt

Die Stauffenbergallee in Dresden. © Christian Juppe

Die CDU-Fraktion wehrt sich gegen Verkehrspläne der Verwaltung, Flächen für Autos an der Albertstraße, am Zelleschen Weg oder an der Stauffenbergallee zu verringern, um dort Fahrradspuren einzurichten. Beim Plan von Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne), die „Fahrradfalle Albertplatz“ zu entschärfen und fahrradfreundlicher zu machen, spricht der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Gunter Thiele, vom „neuesten Streich der Verwaltung, mit dem der ohnehin mächtigen Fahrradlobby in Dresden weiter gehuldigt werden soll“.

Thiele habe prinzipiell nichts gegen mehr Radspuren, das dürfe aber nicht zulasten des Kfz-Verkehrs gehen. Es sei nicht nachvollziehbar, warum auf der Albertstraße Autospuren wegfallen sollen, wenn Radfahrer durch die Sarrasanistraße fahren können oder auf der anderen Seite über einen wenig ausgelasteten Gehweg, sagt der Politiker. (SZ/lk)

zur Startseite