CDU-Pokal bleibt in Rosenthal

Räckelwitz. In der Räckelwitzer Sporthalle ging es wieder einmal heiß her. Der CDU-Gemeindeverband hatte zum 26. Mal sein Hallenfußballturnier ausgerichtet, also das zweite Vierteljahrhundert Fußballgeschichte in den zweisprachigen Gemeinden eingeläutet. Das Turnier mit Tradition ist eine willkommene Abwechslung im sportlichen Alltag der Teams, die teilweise mit Spielern aus der Kreis-Oberliga am Start waren.

1991 startete das Turnier mit damals sechs Mannschaften, drei aus Räckelwitz, zwei aus Neudörfel und einem aus Schmeckwitz. 1995 erfolgte eine Aufstockung auf acht Mannschaften, 2011 kamen noch Rosenthal und Piskowitz hinzu, so dass es zu einer inoffiziellen Meisterschaft der zweisprachigen Gemeinden heranwuchs. Zehn Teams aus den Nachbarortschaften waren auch diesmal der Einladung gefolgt, so dass zunächst in zwei Staffeln um die Halbfinals gekämpft wurde. In der ersten Staffel setzten sich die Teams aus Piskowitz und der Räckelwitzer Jugend durch. In der Staffel B waren dies Titelverteidiger Rosenthal und Wendischbaselitz. Ihre Halbfinals gewannen Piskowitz und Rosenthal. Auch im Endspiel war der Titelverteidiger klar besser und gewann schließlich mit 3:1 gegen Piskowitz. Da die Rosenthaler den CDU-Pokal nun bereits das dritte Mal in Folge gewannen, wird es 2018 einen neuen Pott in Räckelwitz geben.

Bei der Siegerehrung bedankte sich Hauptorganisator Aloysius Mikwauschk gemeinsam mit Turnierfee Claudia Bjarsch vom CDU-Gemeindeverband bei allen Teilnehmern und Sponsoren. Pokalverteidiger Rosenthal stellte mit Martin Kurjat den besten Schützen (7 Tore) und Sebastian Riedel vom Räckelwitzer Team der Verheirateten wurde als bester Torhüter geehrt. (SZ)

