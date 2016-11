CDU nominiert Roland Ermer Der Bautzener Kreisverband der Christdemokraten hat sich entschieden: Der Bernsdorfer geht als Direktkandidaten für den Bundestag ins Rennen.

Roland Ermer will für die CDU in den Bundestag einziehen. © dpa

Die CDU schickt Roland Ermer im Wahlkreis 156 Bautzen I ins Rennen um ein Mandat für den Deutschen Bundestag. Auf einer Wahlversammlung im Schützenhaus Pulsnitz wurde der 52-Jährige am Sonnabend vom Kreisverband Bautzen nominiert.

Mit Bogna Koreng aus Panschwitz-Kuckau, Prof. Dr. Peter Schierack aus Wittichenau und Patricia Wissel aus Neukirch hatten sich drei weitere CDU-Mitglieder der Wahl gestellt. Eine absolute Mehrheit konnte keiner von ihnen auf sich vereinen. Die anschließende Stichwahl zwischen Roland Ermer und der Landtagsabgeordneten Patricia Wissel entschied der Bäckermeister aus Bernsdorf mit 199 von 296 gültigen Stimmen, also 67 Prozent, klar für sich.

„Die Mitte der Gesellschaft braucht eine größere Beachtung“, ist eines der erklärten Ziele von Roland Ermer. Darin sieht er sich in einer Linie mit Ministerpräsident Stanislaw Tillich. Dieser sagte auf dem vor der Nominierung abgehaltenen Kreisparteitag am Sonnabend in Pulsnitz, dass sich die Politik lange Zeit intensiv um die gekümmert habe, die in der Gesellschaft zu kurz kommen. Dabei habe man aber all jene vernachlässigt, die die Mehrheit ausmachen.

Roland Ermer zeigte sich nach der Wahl „überwältigt und gerührt“. Gleich mehrere Ortsverbände aus verschiedenen Ecken des Landkreises sagten ihm ihre Unterstützung im Kampf um ein Direktmandat zu.

Im Herbst 2017 wird ein neuer Bundestag gewählt. Maria Michalk, die seit 2002 mit CDU-Mandat für den Wahlkreis Bautzen I im Deutschen Bundestag sitzt, hatte im Sommer erklärt, aus familiären Gründen nicht mehr kandidieren zu wollen. (ck)

