CDU nimmt eigene Politiker in die Pflicht

Der CDU-Stadtverband Bad Schandau fordert von Landrat Michael Geisler (CDU), sich für eine Verkürzung der Instandsetzungszeit der Straße zwischen Hohnstein und Bad Schandau, der sogenannten Sense, einzusetzen beziehungsweise Kompromisslösungen zu finden. Das wurde jetzt in einem Bittbrief vom Verbandsvorsitzenden Klaus Heidrich an das Landratsamt formuliert. Ziel ist es, zu erreichen, dass die seit Juni gesperrte Straße schneller saniert wird und nicht erst 2018, wie vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr geplant. CDU-Stadträte hatten auch eine Petition dazu an den Landtagspräsidenten Matthias Rößler (CDU) unterschrieben. (SZ/gk)

zur Startseite